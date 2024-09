Joan Ganyet i Santi Mallol rebran mencions honorífiques per la creació de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La tinent d’alcalde, Gemma Tó, en roda de premsa (Aj. la Seu)

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, ha presentat un avanç del que serà la 30è edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada en la mil·lenària Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà el cap de setmana del 18, 19 i 20 d’octubre. En commemoració al 30è aniversari de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, l’Ajuntament atorgarà dues mencions honorífiques, concretament a Joan Ganyet i Santi Mallol, com a alcalde de la Seu i regidor de Promoció Econòmica.

“Enguany, volem atorgar aquestes mencions honorífiques a Ganyet i Mallol per la seva contribució amb el seu lideratge i dedicació a que aquesta fira esdevingués un referent del nostre territori pirinenc a tota Catalunya.”, ha declarat la regidora de Promoció Econòmica.

Aquest reconeixement es durà a terme el dissabte, 19 d’octubre, seguidament al lliurament del reconeixement Amic del Formatge que tindrà lloc a l’escenari del Passeig Joan Brudieu a les 13:30h. Precisament, Gemma Tó també ha anunciat que l’Amic del Formatge d’enguany ha recaigut en l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. La formatgeria convidada és Quesería Doña Francisca, provinent d’Extremadura.

També s’ha presentat la nova denominació ‘Espai més que formatges’ on es podrà acompanyar el tast de formatges amb una copa de vi a la caseta de la Fira del Vi de Talarn, amb la cervesa artesana Ctretze Pirineus de la Pobla de Segur, amb aigua Pineo (inclosa en el tiquet de degustació) o, com a novetat d’enguany, amb un vermut de Sake, de Seda Líquida, de Tuixent.





51 formatgeries

L’edició d’enguany de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu comptarà amb la participació de 51 formatgeries, 4 més que l’any passat, i 5 de noves. Kaiolar, procedent de Navarra, Baskaran-Idiazabal D.O, procedent del País Basc, i les tres formatgeries del Pirineu Català, Tarrau, Peralada Mas Marcè i Blancafort, estrenaran la seva assistència a la fira.

Gemma Tó ha convidat a tota la població a “passejar i triar els formatges que podreu assaborir si compreu el tiquet de degustació que inclou el tast de 6 formatges”. També ha remarcat que, tal com van fer l’any passat, han congelat els preus del tiquet de degustació. L’import del tiquet seguirà tenint un cost de 9€ i inclourà 6 degustacions i aigua Pineo.

D’altra banda, i també com l’any passat, es vendran gots fets amb pellofa d’arròs no retornables a 1€ i copes de vi de vidre a 2,5€. S’anima a la població a portar els gots i/o copes que van adquirir en l’edició passada i, així, poder-los reutilitzar. Amb aquesta proposta, l’Ajuntament urgellenc intenta evitar la creació de més deixalles.





Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Amic del Formatge

Enguany, el reconeixement Amic del Formatge es concedirà a l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, fundada l’any 2009 amb l’objectiu de garantir el relleu generacional de la ramaderia extensiva a Catalunya.

L’escola porta a terme una formació, amb una mirada agroecològica, que pretén formar a una nova generació de pagesos i pageses, sense tenir en compte si venen de família ramadera o no. Des de 2016, en el marc d’aquesta formació, es compta amb un mòdul de transformació que, any rere any, s’ha anat especialitzant en l’elaboració de formatges, donat que aquest és l’interès principal de l’alumnat.

La formació la imparteixen mestres formatgers del Pirineu. Un total de 258 persones s’han format en aquesta escola, de les quals més d’un 60% treballen actualment al sector. Algunes de les formatgeries que sorgeixen de l’Escola són Formatges Murgó, Formatgeria de Gavàs o 30 Cabres.

“És així com, l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, tot i tenir una formació destinada principalment a la cura del ramat, ha anat involucrant-se, cada vegada més, en l’elaboració de Formatges.”, ha explicat la regidora Gemma Tó.





Quesería Doña Francisca, la formatgeria convidada

Enguany, el formatge convidat prové de la formatgeria Quesería Doña Francisca, de la població de Casar, de la província de Cáceres. “Hem escollit aquesta formatgeria per a ser la convidada d’enguany per ser evidentment artesanal i, molt important per a nosaltres, de caràcter familiar”, ha declarat la regidora de Promoció Econòmica.

Quesería Doña Francisca treballa amb la il·lusió de conservar les tècniques tradicionals de l’elaboració de la Torta del Casar, el seu producte estrella. Diego Lindo és la cara visible d’aquesta formatgeria i el seu mestre formatger.

La seva major fita va ser situar a la Torta del Casar “Virgen del Prado” com Tercer Millor Formatge del Món en els World Cheese Awards de 2019. Va ser una de les primeres formatgeries de la zona a elaborar formatges d’ovella anyenc.