L’ACA segueix donant suport als “Joves Pilots”

El jove pilot andorrà, Marc Solsona (ACA / FotoEsport)

Marcel Muxella, Ian Porté i Marc Solsona, els tres competint a la categoria CM, seran els que gaudiran dels avantatges que tenen els pilots que pertanyen al Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Així doncs, el programa tutelat per l’entitat andorrana celebrarà la seva 17a edició. En el 2007 va “néixer” el Programa de Joves Pilots.

Muxella (Silver Car), Porté (Silver Car) i Solsona (Speed Car), se centraran en el Campionat de Catalunya de Muntanya. Seran vuit curses en les quals tindran enfront pilot més veterans i amb molts anys d’experiència en l’especialitat.





El calendari 2023 del Campionat de Catalunya de Muntanya es el següent:

25 de març – Pujada Alcover

23 d’abril – Pujada Sant Mateu

14 de maig – Pujada La Trona

10 i 11 de juny – Pujada a Arinsal

9 de juliol – Pujada a Alp

10 de setembre – Pujada Gironella

15 d’Octubre – Pujada a Ullastrell

A confirmar – Pujada Sant Feliu





En opinió de Toti Sasplugas (Secretari General de l’ACA):

“Des de la Comissió esportiva del Club i com ha Federació Andorrana d’Automobilisme seguim impulsant el programa de formació de joves pilots en la disciplina de muntanya, una disciplina relativament assequible econòmicament i molt formativa. Al nostre entendre, la muntanya és una gran escola de pilotatge per la seva exigència tècnica i mental. El Marc, el Marcel i l’Ian afronten una temporada del campionat català amb un doble objectiu, seguir creixent com a pilots i aconseguir el títol català.”





Marcel Muxella:

“L’objectiu de la temporada és adaptar-me al nou cotxe el més aviat possible i començar a ser competitiu des de la primera carrera, al llarg de la temporada espero situar-me a les primeres posicions de la categoria. Afrontem la temporada amb moltes ganes de tornar a la competició i amb una bona preparació prèvia”.





Ian Porté:

“Aquest any com a objectiu principal volem guanyar el campionat català, donant el màxim de nosaltres. Estem molt motivats, més que mai. Tot i que el cotxe és el mateix, hem introduït diversos canvis que hem posat a prova durant una pretemporada que ha estat molt bona, amb moltes sessions d’entrenament que han estat molt positives per a encarar aquesta nova etapa”.





Marc Solsona:

“El nostre objectiu se centra en pujar un esglaó més. L’any passat vam acabar tercers i aquest any donarem el cent per cent per a estar per sobre del resultat aconseguit la darrera temporada, fins i tot guanyar el campionat. Tenim moltes ganes de començar a córrer, de donar el màxim en la competició. La pretemporada ha estat molt bona i esperem que això es reflecteixi en els resultats aquest 2023. Edgar Montellá s’ha sumat a l’equip de Pep Motor Technology, i els pilots que correm a l’equip de Pep Motor tindrem el seu suport i experiència en la disciplina”.





Els Joves Pilots de l’ACA iniciaran la seva activitat competitiva a la Pujada Alcover 2023, el dissabte dia 25 de març. La cursa, organitzada per la Escuderia TRAMSport, habitualment dona el tret de sortida al campionat de la FCA.