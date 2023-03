Calvó celebra el nou reconeixement internacional que ha rebut Autèntic Abelles

Josep Casals, la ministra Calvó i Mathieu Garaud d’Autèntic Abelles (SFGA)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, juntament amb el director del Departament d’Agricultura, Josep Casals, ha rebut a Mathieu Garaud, fundador d’Autèntic Abelles, productor local de mels adherit a la marca de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

La trobada ha permès compartir els dos recents distintius que ha rebut aquest productor local del país en el concurs internacional de hidromels “Med Madness Cup 2023” celebrat el passat mes de gener a Polònia, el concurs d’hidromels més important que s’organitza a Europa i en el qual hi van prendre part productors de més de 30 països d’arreu.

Concretament, han obtingut la medalla de plata per l’hidromel amb gust de poma i la medalla de bronze per l’hidromel pura, la primera que van fer i van posar al mercat ara fa tot just una mica més d’un any, i que es va presentar al país durant la celebració de la fira comercial d’Andorra la Vella la tardor del 2022. Aquest nou reconeixement s’afegeix al que ja va rebre la productora el gener de 2021 a les seves mels.

En aquest context, Calvó ha destacat la gran tasca feta els darrers anys per Autèntic Abelles que els ha portat a ser reconeguts de forma internacional més enllà de les fronteres andorranes. “Aquest nou reconeixement ve a confirmar el que Andorra ja fa temps que gaudeix; una producció excel·lent de productes agraris i alimentaris locals de proximitat i de qualitat”, ha destacat Calvó durant la trobada.

En aquest sentit, la ministra en funcions ha volgut posar en relleu els diferents avenços legislatius que s’han implementat durant aquesta legislatura per a donar més suport als de productes locals. Així, ha recordat la creació dels nous ajuts a la producció de productes agraris i alimentaris ecològics i la modificació del marc legislatiu referit a les marques i a l’ús dels signes d’estat.

Aquest nou canvi, impulsat amb la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, té com a objectiu reforçar els mecanismes legals per a lluitar contra l’intrusisme i protegir millor els productes agraris i alimentaris locals que són produïts o elaborats a Andorra, així com la promoció continuada dels productes que formen part de la marca de Productes Agraris i Artesans d’Andorra, que s’ha consolidat plenament i que ja compta amb més de 30 productors locals que s’hi han adherit.

Durant la trobada Garaud ha explicat el procés d’elaboració dels seus productes artesans, que es fan íntegrament a Andorra, posant en valor l’elevada qualitat de les seves mels i dels productes derivats que se n’obtenen com són les hidromels.

Autèntic Abelles produeix diverses varietats de mels i hidromels a través de les més de 150 arnes que formen part de la seva explotació apícola i que s’ubiquen en diferents indrets del país. D’aquesta manera, s’aprofita la biodiversitat vegetal de cada entorn i es contribueix a la conservació de la biodiversitat vegetal d’aquests indrets per l’efecte de l’afavoriment de la pol·linització que duen a terme les abelles