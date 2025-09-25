La zona esportiva municipal de la Seu millora la il·luminació i aconsegueix estalvi energètic amb les noves pantalles LED

Treballs de substitució de l’enllumenat (Aj. la Seu)

Aquest dies s’està portant a terme la substitució de les actuals lluminàries de diferents equipaments de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell per pantalles LED. Concretament, els treballs que s’estan realitzant es localitzen a:

·         Pistes de pàdel: s’instal·laran 16 pantalles LED (8 per pista), de 140W.

·         Pistes de tennis: s’instal·laran 16 pantalles LED (8 per pista a les pistes 2 i 3), de 250W. A la pista 1 no es canvien ja que aquesta pista es veurà afectada per la construcció del nou camp de futbol 7.

·         Camp de futbol 7: s’instal·laran 6 pantalles LED de 460W.

La inversió d’aquesta actuació és de 9.815,84€ + IVA (11.877,17€ en total). 

Amb aquesta intervenció es milloren les condicions d’il·luminació d’aquests equipaments i també s’aconsegueix un estalvi energètic en rebaixar la potència de consum gràcies a la col·locació de pantalles LED.

