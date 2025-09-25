El Raonador del Ciutadà impulsa la formació dels joves juristes amb un conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona

El Raonador del Ciutadà ha signat un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona que permetrà als estudiants de la Facultat de Dret realitzar pràctiques acadèmiques externes a la institució andorrana. Aquest acord, rubricat pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, i pel vicedegà de Relacions Institucionals i Transferència de la Facultat de Dret de la UB, Jaume Tarabal, té com a objectiu apropar l’alumnat al funcionament real d’una institució clau en la defensa dels drets fonamentals i la protecció dels ciutadans.
El conveni preveu que els estudiants puguin conèixer de primera mà les tasques que es duen a terme a la institució del Raonador del Ciutadà, des de l’atenció i assessorament a la ciutadania fins a la tramitació i seguiment de casos concrets, tot vetllant pels principis de transparència, seguretat i responsabilitat.
Segons el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, «volem que els estudiants visquin una experiència pràctica que els permeti entendre millor la importància de posar la persona al centre del dret. El coneixement tècnic és essencial, però només adquireix tot el seu sentit quan es posa al servei de la ciutadania i dels seus drets».
El conveni tindrà una durada inicial de quatre anys, prorrogable per períodes iguals, i forma part del compromís de la institució amb l’educació, la innovació i el servei públic.
Amb aquesta iniciativa, el Raonador del Ciutadà reafirma la seva voluntat d’esdevenir un espai d’aprenentatge, diàleg i servei, tot contribuint a la formació de professionals conscients del paper fonamental que té la protecció dels drets en qualsevol societat democràtica.