Simulacre d’evacuació al telecadira júnior del sector Canillo a Grandvalira

Els pisters de Soldeu-El Tarter han activat aquest matí de dijous un simulacre d’evacuació al telecadira Júnior situat al Mon(t) Magic Family Park del sector Canillo de Grandvalira. L’actuació s’ha desenvolupat com a entrenament per a tot l’equip de pisters, tenint en compte un cas d’aturada tècnica del giny, a causa d’una incidència mecànica o per la meteorologia. Prop d’una vintena de persones treballadores de l’Escola d’Esquí i altres serveis de l’estació s’han distribuït en grups al llarg de les diferents cadires mentre que els equips de pisters s’han dividit en les diferents pilones de la línia del telecadira.
Un cop situats, s’ha simulat una aturada del giny i s’ha activat el protocol, en aquest cas d’evacuació vertical de les persones ubicades a les cadires. Entre els paràmetres a tenir en compte, també s’ha valorat el temps de durada per a finalitzar amb èxit la intervenció. L’objectiu era establir les eines i el protocol perquè els pisters i els altres equips implicats que hagin d’intervenir en cas d’incidència o emergència, puguin resoldre la incidència amb la màxima eficàcia i celeritat.
Com a novetat, l’estació ha introduït enguany el programa PisterAdmin, una eina informàtica que permet innovar quant al funcionament, centralitzant la informació pel que fa a el control de qualitat en l’obertura de pistes, la gestió dels accidentats i les evacuacions, així com el P.I.D.A. (Pla d’Intervenció de Desenvolupament d’Allaus).
Actualment, l’equip de rescat al grup SETAP365 (Soldeu-El Tarter i Pal Arinsal) està format per un total de 22 pisters que es preparen i reben la formació i actualització sobre els processos de seguretat. La seguretat és una de les prioritats de SETAP365, que destina tots els recursos humans i tècnics possibles per a garantir una experiència segura i satisfactòria als clients. Abans de l’hivern, els equips treballen intensament en els preparatius dels sistemes de seguretat dels remuntadors i la senyalització així com els elements de seguretat a les pistes.