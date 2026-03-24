La Xarxa de Dones Parlamentàries es marca el full de ruta per a seguir promovent la igualtat de gènere

L’Assemblea General de la Xarxa de Dones Parlamentàries s’ha reunit, aquest dimarts al vespre, per a presentar la memòria d’activitats corresponent a l’any 2025 i, així mateix, fer una recollida d’idees i propostes per a elaborar el calendari de l’any 2027. Pel que fa a les propostes de cara a l’any vinent, l’assemblea ha aprovat per unanimitat les quatre propostes del Comitè Executiu.
La primera consisteix en l’elaboració d’un manual de bones pràctiques en perspectiva de gènere que inclou organitzar sessions informatives i proposar que el Consell General adopti un acord sobre el contingut mínim que han de tenir les memòries justificatives dels projectes i proposicions de llei pel que fa a la perspectiva de gènere.
La segona proposta implica promoure l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, tot organitzant formacions per al personal del Consell General, adoptar un acord de tècnica legislativa que promogui l’ús d’un llenguatge no sexista en els textos legislatius i proposar a la Sindicatura l’adopció d’un llibre d’estil de llenguatge inclusiu i no sexista aplicable a tota la documentació administrativa.
La tercera proposta recull accions per a disminuir els obstacles que silencien les dones en política, incidint en la visibilització dels avenços en matèria d’igualtat, fer un seguiment del desplegament i l’impacte de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, i organitzar sessions informatives de prevenció del ciberassetjament i la violència digital envers les dones.
Finalment, la quarta proposta vol promoure l’elaboració d’un pressupost del Consell General sensible al gènere. Per tal d’aconseguir-ho, es vol organitzar una sessió informativa recollint experiències en aquest aspecte i analitzar-les per a traslladar-les al pressupost del parlament.
Memòria d’activitat de l’any 2025
La memòria recull les principals activitats desenvolupades per la Xarxa des de la seva constitució, al mes de març de 2025. A més, s’ha presentat l’estat d’execució de les accions acordades per l’Assemblea General, celebrada al mes de juny de 2025.
. Execució del pressupost: Amb una part del pressupost aprovat per l’any 2026, s’ha contractat a Mònica Gelambí perquè elabori el manual de bones pràctiques en perspectiva de gènere en l’àmbit legislatiu. A més, està pendent la contractació d’experts lingüistes per a consensuar un criteri per a un ús no sexista del llenguatge, tant en l’àmbit legislatiu com en l’administratiu. El pressupost aprovat tant per l’any 2026 com per a l’any 2027 és de 16.000 €.
. Trobades amb delegacions internacionals i institucions i associacions: Des de la constitució de la Xarxa de Dones Parlamentàries, les membres del Comitè Executiu han mantingut diverses trobades amb institucions i entitats vinculades a les dones. Concretament, s’han reunit amb la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, l’Institut Andorrà de les Dones i l’Associació de Dones d’Andorra. Així mateix, el Comitè Executiu també ha organitzat trobades entre els consellers generals que encapçalen les delegacions als organismes internacionals i la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana amb l’objectiu de fomentar la seva implicació en els debats sobre igualtat de gènere i compartir informació rellevant en l’àmbit internacional.
. Grup de treball per a revisar l’Acord d’igualtat del 2015: El Grup, constituït durant l’Assemblea General del 30 de juny del 2025, ha mantingut tres reunions i està analitzant el grau de compliment de les mesures previstes en l’acord, així com valorant quines noves accions es poden proposar incloure en un nou Acord.
En primer lloc, s’han considerat consolidades les següents accions:
○ L’augment de la presència de dones en els òrgans rellevants del Consell General.
○ La incorporació de mesures per a facilitar la conciliació familiar en l’activitat parlamentària.
○ La introducció de referències a la perspectiva de gènere en el marc normatiu.
○ La inclusió d’accions de sensibilització en matèria d’igualtat.
D’altra banda, s’ha detectat que en les següents accions es podrien fer millores:
- La incorporació de la perspectiva de gènere en les iniciatives legislatives.
- La informació i el seguiment sobre la participació de dones i homes en l’activitat parlamentària.
- La promoció d’activitats de sensibilització i difusió en matèria d’igualtat.
El grup de treball també ha fet propostes sobre possibles noves accions que es poden incloure en l’Acord i que s’hauran de treballar de forma conjunta. De fet, continuaran les tasques durant els mesos vinents amb l’objectiu de poder tenir consensuat un nou Acord d’Igualtat.