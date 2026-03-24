El procés participatiu sobre el futur d’Andorra culmina amb les conclusions i el compromís de traslladar-les a les polítiques públiques

L’Auditori Nacional ha estat l’escenari de presentació de les conclusions del procés participatiu ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’, el més ampli impulsat fins ara al país en matèria de participació ciutadana. L’acte ha posat en valor la implicació de la ciutadania i ha refermat el compromís institucional perquè les propostes recollides incideixin de manera efectiva en l’orientació de les polítiques públiques dels pròxims anys. El procés participatiu ha estat impulsat pel Govern, el Consell General i els set comuns.
La sessió de retorn ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, del síndic general, Carles Ensenyat, i del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en representació dels set comuns, així com dels referents del procés, Elisenda Vives i Manel Riera, que han exposat les principals conclusions del treball realitzat. A l’acte també hi han assistit representants institucionals, membres del comitè rector, de la visura ciutadana i persones participants en el procés.
En la seva intervenció, el cap de Govern ha subratllat que viure la democràcia va més enllà de l’exercici electoral i que una democràcia madura requereix espais reals perquè la ciutadania pugui influir en les decisions públiques. Espot ha destacat que aquest procés ha permès debatre qüestions essencials per al futur del país, com la cohesió social i la salut, la transició energètica i el medi ambient, la diversificació econòmica i digital, l’habitatge, la demografia, l’ordenament del territori, la cultura i l’educació. Uns àmbits que, segons ha remarcat, no només defineixen el present, sinó que dibuixen l’Andorra que la societat vol ser d’aquí a vint o trenta anys.
El cap de Govern ha volgut incidir especialment en la importància del retorn i de la traçabilitat del procés, assenyalant que reforçar la transparència i fer visible com les aportacions ciutadanes es tradueixen en decisions concretes és clau per a enfortir la confiança entre institucions i ciutadania. En aquest sentit, ha afirmat que les conclusions presentades no tenen un caràcter merament consultiu, sinó que esdevenen una base de treball valuosa que haurà de ser analitzada pel Govern, el Consell General i els comuns amb la voluntat d’incorporar-les, sempre que sigui possible, a les polítiques públiques.
Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha remarcat que la participació ciutadana no pot ser un recurs puntual, sinó un element estructural de la manera de concebre i desenvolupar les polítiques públiques. Cadena ha posat en relleu que aquest procés ha obert espais de deliberació col·lectiva que han permès contrastar mirades diverses i construir propostes compartides, reforçant el vincle entre institucions i ciutadania a partir del diàleg, la confiança i la corresponsabilitat.
Escenaris de futur desitjables per al 2050
Durant l’acte, els referents del procés han presentat les principals conclusions d’un treball que ha mobilitzat 240 participants, amb 50 hores de deliberació, 30 taules de treball i la definició de 183 components d’escenaris i 186 mesures potencials, així com una assemblea ciutadana formada per 45 membres escollits per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana. El procés ha combinat sessions obertes a totes les parròquies, debats sectorials i una metodologia basada en la identificació d’escenaris de futur, reptes i mesures, amb mecanismes de supervisió i seguiment.
Les conclusions dibuixen escenaris de futur desitjables per al 2050 que situen, entre altres principis rectors, la cohesió social per sobre de la competitivitat econòmica, la transició cap a un model energètic sostenible i sobirà, la diversificació econòmica amb sectors d’alt valor afegit, la garantia del dret a un habitatge digne, una planificació territorial coordinada entre Govern i comuns, una mobilitat més col·lectiva i integrada, i el reforç d’una identitat andorrana inclusiva, amb un sistema educatiu i cultural orientat a la cohesió social. Les conclusions es poden consultar a la pàgina web www.visc.ad.
El Govern ha volgut expressar l’agraïment a totes les persones que han fet possible el procés, especialment a la ciutadania participant, al comitè rector, a la secretaria tècnica i als equips d’Andorra Recerca i Innovació, destacant que ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’ suposa un pas més en la consolidació d’una cultura participativa i d’un model de governança més obert, proper i compartit.