La Policia desplega un operatiu per un furt a Aixirivall i deté dos dels presumptes autors

La Policia va detenir, dilluns al vespre, a Sant Julià de Lòria, dos homes no residents de 19 i 24 anys com a presumptes autors de delictes contra el Patrimoni per un furt en un vehicle a Aixirivall. La Policia va rebre l’avís a quarts de set de la tarda quan el propietari del vehicle va enxampar unes persones encaputxades regirant el seu cotxe. Aquests, en veure’s descoberts, van fugir amb el turisme amb matrícula espanyola en què viatjaven, però es van accidentar poc després. La víctima del furt i el seu fill van perseguir els presumptes autors i un policia fora de servei que es trobava a la zona va controlar un dels sospitosos mentre una primera patrulla arribava al lloc dels fets.
Els altres dos s’havien escapat corrents, però l’operatiu policial que es va desplegar en aquell moment amb la coordinació immediata d’efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat de Seguretat Viària i la Unitat d’Intervenció Tècnica, amb un binomi caní especialista en rastre, a més de la Secció de Mitjans Aeris va permetre detenir, una estona després, un segon fugitiu a l’inici de la carretera de Fontaneda.
Havien aconseguit endur-se de l’interior del vehicle una motxilla que contenia un ordinador portàtil i una jaqueta. Els objectes, amb un valor superior als 2.000 euros, es van poder recuperar.
La Policia verifica si els tres sospitosos podrien haver comès algun altre furt al país. Almenys un dels dos detinguts tindria diversos antecedents en territoris veïns per fets similars.
La investigació i la recerca del tercer individu implicat es mantenen obertes.