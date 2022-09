La violeta africana, una joia per a interiors

La violeta africana és una planta idònia per a espais interiors. Destaca pel seu agradable aspecte, les seves precioses flors i les seves petites dimensions. A més, té l’avantatge de donar flors durant tot l’any.

Aquesta planta és originària d’Àfrica. En concret, de Tanzània i Kenya, en regions de l’anomenat bosc nuvolós, d’abundant vegetació i alts nivells d’humitat.

És una planta petita, que creix sobretot cap als costats. En general, la seva altura no excedeix els 15 centímetres, mentre que de diàmetre pot aconseguir el doble d’aquesta grandària.

Les violetes africanes tenen fulles ovalades o rodones i unes flors que, segons l’espècie, poden ser violetes, habitades, blaves o blanques. Els estams, per part seva, són grocs.

Les flors i fulles estan cobertes per pilositats que els donen a la seva superfície un aspecte vellutat.

Necessiten molta llum, encara que, excepte en hivern, no han de quedar exposades directament al sol. La millor temperatura per a elles és la que oscil·la entre els 17 i 21 graus, i no resisteixen freds inferiors a 10 graus. A més, és una planta molt vulnerable als corrents d’aire. A la violeta africana no li convé un reg excessiu, i la millor manera de regar-les és per capil·laritat.

Un bon substrat per a aquesta planta és el que contingui substrat universal, humus, turba i sorra. Li proporciona humitat constant i un bon drenatge.

Per Consumer/eroski.com