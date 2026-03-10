“La vida continua”: ATIDA porta la donació als carrers d’Andorra

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha posat en marxa, aquest dimarts, la campanya “La vida continua”, una iniciativa que vol apropar la realitat de la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits a la ciutadania i informar sobre les possibilitats actuals de donació al país. Els primers cartells de la campanya ja s’han instal·lat avui en diversos OPI (objecte publicitari il·luminat) de carrer, iniciant així un circuit que permetrà que el missatge es vagi veient progressivament en diferents punts del país al llarg dels pròxims mesos.
La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de VSA, empresa gestora d’aquests suports publicitaris, així com amb la participació de l’organització de la Copa del Món d’esquí Andorra 2026.
En el marc de les seves accions de responsabilitat social, VSA col·labora amb la campanya cedint espais publicitaris dels seus OPI sempre que hi hagi disponibilitat. ATIDA ha produït 10 cartells, que s’aniran mostrant progressivament en diferents punts del país al llarg de l’any segons la disponibilitat d’aquests espais. Aquest tipus d’iniciatives formen part de les accions de suport que l’empresa ofereix regularment a entitats sense ànim de lucre.
“La vida continua”, un missatge universal
Amb aquesta acció, ATIDA presenta per primera vegada el seu nou lema de sensibilització: “La vida continua”.
Es tracta d’una frase universal, present en moltes converses quotidianes, que sovint s’utilitza per a donar esperança en moments difícils. La campanya parteix d’aquesta idea: captar l’atenció del vianant amb un missatge proper i reconeixible, que cadascú pot interpretar des de la seva pròpia experiència.
Quan el lector aprofundeix en el cartell, descobreix el context del missatge: la donació i la possibilitat que aquesta permeti a altres persones continuar vivint o millorar la seva qualitat de vida.
El disseny incorpora també una línia gràfica que recorda el batec del cor, un element visual vinculat al món mèdic que simbolitza la vida i l’esperança que representa la donació per a moltes persones.
Els cartells inclouen un codi QR que dirigeix a una pàgina informativa d’ATIDA amb dades actualitzades sobre la donació a Andorra i amb informació pràctica per a totes aquelles persones que vulguin informar-se o prendre la decisió de ser donants.
La campanya creativa ha estat desenvolupada per l’agència andorrana Comando, que col·labora amb ATIDA en aquest projecte.
La donació a Andorra: un sistema en desenvolupament
Actualment, Andorra disposa d’un marc legal que regula la donació i el trasplantament amb garanties. La Llei 34/2018, del 20 de desembre, d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, estableix les bases per a fer possible aquest sistema al país.
Avui dia ja són possibles diferents tipus de donació, com ara:
Donació de sang, donació de medul·la òssia, donació de sang de cordó umbilical, donació en viu en casos concrets, com la donació renal entre familiars, donació de còrnia.
Segons les previsions del sistema sanitari, durant el 2026 es preveu iniciar la donació de multiteixits i el 2027 la donació d’òrgans, un pas important per a consolidar el model de donació al Principat.
En el cas de la donació en viu, la legislació andorrana també garanteix la protecció dels donants, incloent-hi la cobertura del 100% de la baixa laboral, així com de les proves mèdiques i la intervenció.
Una decisió personal que cal compartir
Des d’ATIDA recorden que fer-se donant és una decisió personal, però que és important comunicar-la a la família, ja que en el moment de la donació els familiars són consultats.
“Darrere de cada donació hi ha una vida que pot continuar. Amb aquesta campanya volem recordar que informar-se i parlar-ne amb la família és un pas important per fer possible aquest gest de solidaritat”, ha explicat el president d’ATIDA, Toni Gamero.
També és possible deixar constància escrita de la voluntat de ser donant a través del Document de Voluntats Anticipades del Govern d’Andorra.