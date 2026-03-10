La Policia desplega un dispositiu especial preventiu i de seguretat amb motiu dels festivals Snowrow i Maricongelada

La Policia posa en marxa aquesta setmana un dispositiu especial preventiu i de seguretat amb motiu de la celebració de l’Snowrow i de la festa Maricongelada, que tindran lloc de manera simultània entre el 12 i el 15 de març a Grau Roig i al Pas de la Casa. La coincidència dels dos esdeveniments, a més d’un tercer festival dissabte a la Massana, mobilitzarà un desplegament policial que aplegarà efectius de totes les àrees, tant uniformats com de paisà.
L’objectiu del dispositiu és garantir la seguretat de tots els assistents i mantenir l’ordre públic tenint en compte la gran afluència de persones que s’hi espera, especialment divendres i dissabte, amb una previsió de milers de participants a l’Snowrow i d’unes 400 persones més a la Maricongelada.
El dispositiu estarà integrat per un reforç important d’agents i comandaments sobre el terreny de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat de Seguretat Viària, l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal incloent la Secció de Mitjans Aeris, i la Unitat de Policia Administrativa i de Suport. També s’incrementen els efectius al Despatx Central destinats als procediments que es puguin derivar d’un possible augment de l’activitat policial. A més, tant els dies previs com durant la celebració dels esdeveniments, la Unitat de Fronteres i Estrangeria reforçarà la vigilància per a la detecció de drogues en els punts fronterers.
La Policia recorda que es faran controls d’estupefaents en els accessos i que ha demanat a l’organització que informés els assistents que a Andorra les drogues estan totalment prohibides i tenen conseqüències penals.
La presència policial en els esdeveniments s’ha coordinat amb l’organització dels festivals, seguretat privada, el Servei de Circulació i la resta de serveis d’emergències i de transport per tal de garantir la seguretat i una correcta evacuació del públic.
Ja s’han mantingut algunes reunions prèvies i dijous al matí se’n celebrarà una darrera amb tots els agents implicats en el dispositiu preventiu i de seguretat per a ultimar els darrers detalls de l’operativa.
El mateix cap de setmana, la Policia també destinarà diversos efectius a la seguretat dels actes que tindran lloc amb motiu del Dia de la Constitució.