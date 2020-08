La veu del Bisbe: Hauríem de desitjar participar en l’Eucaristia

Els mitjans de comunicació, televisió, ràdio i les retransmissions per streaming, realment són molt útils en dies de confinament, i en altres moments que ens acosten a dintre de casa nostra emotives celebracions. Penso en Roma, en Lourdes, en celebracions úniques com la consagració de la basílica de la Sda. Família de Barcelona, etc. perquè així els cristians podem connectar-nos i estar units d’una altra manera, seguir l’actualitat, escoltar la veu i el magisteri del Sant Pare i dels Bisbes, dels nostres sacerdots i les pròpies parròquies, amb el coratge que ens transmeten. I sempre podem combregar espiritualment, encara que haguéssim de restar tancats a casa i impossibilitats de participar presencialment de la Santa Missa. Igualment hem de demanar el perdó amb un acte de contrició, quan els ministres no els tenim a l’abast, sempre en espera de poder confessar els pecats amb un sacerdot i rebre així, amb certesa, el consol i l’esperança per a la nostra conversió, així com ser readmesos a la comunió plena de la comunitat eclesial i eucarística.

En els moments de desconfinament que s’han viscut, allà on s’ha pogut perquè ha oscil·lat segons les comarques, i a l’espera d’una vacuna eficaç, estarem en suspens per complir les mesures sanitàries. En l’inici del desconfinament, els Bisbes de Catalunya, en un comunicat del 15 de juliol, hem animat els fidels catòlics a retornar, de manera presencial, a la celebració de l’Eucaristia dominical, que és la Pasqua setmanal dels creients i l’aliment de vida eterna que sosté la nostra vida cristiana. Així ens ho recorda el Catecisme de l’Església Catòlica: «la participació en la celebració comuna de l’Eucaristia dominical és un testimoni de pertinença i de fidelitat a Crist i la seva Església. Els fidels proclamen així la seva comunió en la fe i la caritat. Testimonien alhora la santedat de Déu i la seva esperança de la salvació. Es reconforten mútuament, guiats per l’Esperit Sant» (CEC n. 2.182).

Convé recordar que els fidels que, per malaltia o qualsevol altra causa greu, es veuen impedits d’assistir a les celebracions litúrgiques -moltes persones grans es troben en aquest cas-, que procurin unir-se de la millor manera possible a la celebració de la Missa dominical, preferiblement amb les lectures i oracions previstes en el Missal per a aquell dia, així com amb el desig de l’Eucaristia i la recitació de l’oració de la «comunió espiritual». La retransmissió televisiva, radiofònica o per altres mitjans de l’Eucaristia ha estat durant aquesta pandèmia i ho continua sent una preciosa ajuda, sobretot si es completa amb el generós servei dels ministres extraordinaris que porten la comunió eucarística als malalts. Caldria que no deixéssim de demanar la comunió per als malalts i ancians, i segur que totes les Parròquies faran un esforç per aconseguir que Crist arribi a tot cristià que el desitja rebre sacramentalment.

Hem de tenir present que reunir-se per a l’Eucaristia i sobretot el diumenge, el Dia del Senyor, abans que un precepte, ha de ser viscut com una exigència inscrita profundament en l’existència cristiana. És d’importància capital que cada fidel estigui convençut que no pot viure la seva fe, amb la participació plena en la vida de la comunitat cristiana, sense prendre part regularment en l’assemblea eucarística dominical (cf. St. Joan Pau II, Dies Domini nº 81). Hem de desitjar participar de l’Eucaristia dominical i posar-hi els mitjans necessaris!