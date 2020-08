Primers lectors: Au, conillet!

Títol: Au, conillet!

Escriptor/a i il·lustrador/a: EZRA STEIN, David.

Traducció: Maria Lucchetti.

Editorial: Corimbo.

Au, conillet! és una adaptació en format àlbum de la cançó de bressol «Hush little baby» elaborada pel reconegut il·lustrador novaiorquès David Ezra Stein. En aquesta nova versió, el conill protagonista mostrarà al seu fill la màgia del canvi d’estacions, la llum i la intensitat de la primavera, la certesa de trobar aixopluc i refugi, i la seguretat de comptar amb un pare que, passi el que passi, sempre l’estimarà. Uns aprenentatges vitals i una evidència necessària en tota relació familiar, i per la qual cosa la fan una obra idònia per a les primeres edats.

La musicalitat de la cançó es manifesta a través d’un ritme binari, un text rimat i un lèxic del tot cuidat. La fluïdesa, nostàlgia i lleugeresa de l’aquarel·la, així com la gamma cromàtica en colors harmònics seleccionada per l’artista, intensifiquen la lluminositat, la naturalitat i la tendresa presents en tot el clima del relat. El savoir faire també es manté en una acurada traducció a càrrec de Maria Lucchetti, i en una edició de proximitat amb una enquadernació de tapa dura i camisa, i paper de qualitat. Enhorabona a l’editorial Corimbo per fer-nos arribar les millors obres anglosaxones actuals en català. En aquest enllaç podeu trobar una versió animada de la cançó de bressol acompanyada de les il·lustracions d’Ezra Stein

Per Cristina Correro. Clijcat / Faristol