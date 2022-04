Originària del sud-est dels EUA, concretament de la zona de Carolina del Nord, la Dionaea Muscipula o també anomenada Venus Atrapamosques o Dionaea Atrapamosques és una planta de la família Droseraceae, de petites dimensions, que es caracteritza per alimentar-se de preses vives, entre les quals es troben els insectes i els aràcnids.

Al costat de l’Aldrovanda, és l’única espècie de plantes carnívores que atrapa a les seves víctimes gràcies a unes pinces, i no, amb pèls enganxosos o paranys com la resta de plantes d’aquest tipus.

Són plantes molt resistents que amb les cures adequades poden arribar a viure fins i tot 25 anys.

La Venus Atrapamosques consta de dues parts molt diferenciades. D’una banda, la tija i d’una altra, les seves fulles, que són amb les que atrapen a les seves preses. Aquestes fulles estan compostes per uns pèls anomenats cilis que són els que detecten si l’insecte s’ha posat en elles.

Pel que fa a la seva cura, aquestes plantes necessiten estar en un test amb suficient profunditat perquè les seves arrels són molt llargues (aproximadament 10 a 12 cm de fons) i requereixen moltes hores d’exposició solar per a poder realitzar la seva fotosíntesi, per la qual cosa és convenient situar-les en zones amb llum, però allunyades de les fonts directes de calor perquè podrien cremar-se. A més necessiten estar molt ben hidratades, per la qual cosa necessitessin bastanta aigua i que el test contingui suficients forats per a assegurar-li un bon drenatge.

Si la planta està còmoda i ben situada, es tornarà d’un color vermellós.

Per a regar-la, cal evitar utilitzar l’aigua de l’aixeta.