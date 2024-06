La Vall del Madriu-Perafita-Claror celebra el 20è aniversari de la seva inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO

Vall del Madriu-Perafita-Claror (Visit Andorra)

Una roda de premsa oferta pels cònsols majors de les quatre parròquies que conformen la Vall del Madriu-Perafita-Claror, i que han estat acompanyats per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha estat l’escenari de presentació dels actes commemoratius que s’han organitzat amb motiu, el pròxim 1 de juliol, de la celebració dels 20 anys de la inscripció de la Vall a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la categoria de béns culturals com a paisatge cultural.

En paraules de Laura Mas, cònsol major d’Encamp, i actual presidenta de la comissió de gestió, un càrrec anual i rotatiu entre els cònsols de les quatre parròquies, ha explicat que “l’objectiu és apropar aquest aniversari a tota la població” i per això “s’han programat diverses activitats a les parròquies que composen el territori protegit per la UNESCO”.

La cònsol, en nom de tots, ha agraït la col·laboració dels patrocinadors, així com de l’ONCA i l’Esbart Sant Romà, i també ha tingut unes paraules de record per a tothom que va impulsar aquesta iniciativa ara fa vint anys.

Per a desgranar el programa d’actes ha agafat en primer lloc la paraula el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, que ha explicat l’exposició a l’aire lliure que tindrà lloc a la parròquia sota el nom “Laurèdia, un patrimoni natural de la UNESCO- Vall del Madriu-Perafita-Claror, Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni de tots”. Abans, però, de passar als detalls, Cairat ha fet incís en que “la vall del Madriu-Perafita-Claror és un tresor parroquial i, alhora nacional, que hem de saber preservar per a futures generacions, i activitats com les que avui presentem ens han d’ajudar a promoure aquesta idea i que la ciutadania del nostre país conegui aquest territori i l’estimi encara més”.

Pel que fa a l’exposició, aquesta compta amb una seixantena de fotografies dels fons fotogràfic de la VMPC, que han estat escollides de manera a que representin tot el territori protegit i il·lustrin tant el seu patrimoni natural com el cultural.

Ubicades en uns tòtems repartits pel nucli urbà de Sant Julià de Lòria, l’exposició es pot visitar lliurement del 3 de juny al 30 d’agost, i també es podrà assistir a les visites guiades organitzades un cop al mes a càrrec de Jaume Riba i Àlex Tena, autors de la majoria de les fotografies, els dies 27 de juny, 9 de juliol o 22 d’agost, totes elles a les 19 h. Aquestes visites seran gratuïtes, però l’aforament serà limitat i, per tant, caldrà inscriure’s a https://www.madriu-perafita-claror.ad/agendadactivitats/, o bé per telèfon al 823.000. La inauguració de l’exposició serà el pròxim dia 27 de juny, a les 18.30 h.

Uns codis QR permeten escoltar les explicacions en català, castellà, francès i anglès, per a fer-la més inclusiva. Cairat ha agraït també a l’entitat financera patrocinadora la seva col·laboració en l’exposició, ja que ha subvencionat el cost de la creació i producció d’aquesta.





Taula rodona ‘La inscripció de la VMPC a la llista del Patrimoni Mundial’, amb els seus protagonistes a Andorra la Vella

Per la seva part, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha assenyalat que “aquesta unió i coherència entre les quatre parròquies, treballant plegades per a celebrar aquest 20è aniversari és un punt d’inflexió per a determinar cap a on vol anar la Vall del Madriu-Perafita-Claror, i amb consens i diàleg anem pel bon camí”. El cònsol ha començat fent referència a una primera activitat que va tenir lloc dissabte passat, ja emmarcada en els actes de celebració, “La pedra seca a la Vall del Madriu-Perafita-Claror”, i posteriorment s’ha referit a la taula rodona que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol, a les 19 h, al Centre d’Art d’Andorra la Vella.

Els protagonistes de la candidatura i la seva defensa al Comitè de Patrimoni Mundial explicaran en una xerrada informal com es va viure el procés i la proclamació. A l’acte hi participaran:

Joan Reguant , coordinador de la candidatura a la UNESCO de la VMPC

, coordinador de la candidatura a la UNESCO de la VMPC Imma Tor , delegada permanent del Principat d’Andorra a la UNESCO en el moment de la inscripció, i actual Ministra d’Afers Exteriors

, delegada permanent del Principat d’Andorra a la UNESCO en el moment de la inscripció, i actual Ministra d’Afers Exteriors Cristina Martí , directora de Cultura l’any 2004

, directora de Cultura l’any 2004 Mechtild Rössler, exdirectora del Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO

exdirectora del Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO Lídia Magallón, cònsol major d’Escaldes-Engordany del 1995 al 2003, que va impulsar la candidatura

L’acte serà gratuït, però aforament limitat, i caldrà inscriure’s a https://www.madriu-perafitaclaror.ad/agenda-dactivitats/, o bé per telèfon al 823.000. En acabar la taula rodona es proposarà un petit refrigeri per a tots els assistents.





Taller ‘Les musiques del feinejar’ al berenador de la Comella d’Andorra la Vella

També a Andorra la Vella, en aquest cas el dia 14 de setembre, a les 11 h, tindrà lloc el taller “Les musiques del feinejar”, al berenador de la Comella. Aquest taller, impartit per l’Associació d’arts escèniques i destinat a tot el públic major d’11 anys, pretén experimentar amb sons produïts amb eines de principi del segle XIX, tot recordant cançons i ritmes que solien acompanyar les tasques més repetitives del camp.

L’acte també serà gratuït, però aforament limitat, i caldrà inscriure’s a https://www.madriu-perafitaclaror.ad/agenda-dactivitats/, o bé per telèfon al 823.000.





Espectacle de música i dansa ‘Una jornada musical a la vall’, a Pessons, a Encamp

Al seu torn, i canviant de parròquia, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha anunciat un acte “que compta amb un vessant més cultural i festiu, emmarcat en l’idílic entorn del primer llac de Pessons, porta d’entrada a la Vall, en el qual un quintet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra tocarà a l’alçada del restaurant Refugi del llac”.

El programa estarà format per peces relacionades amb la natura, la terra, l’aigua, el vent, les flors, els arbres, o fins i tot amb personatges mitològics o reals que podrien estar presents per aquestes zones (bruixes, dones d’aigua, pastors, buners…) sota el nom ‘Una jornada musical a la vall’.

Amb la narració d’Iván Caro i l’acompanyament de dansa de l’Esbart Sant Romà s’interpretaran diferents peces clàssiques i tradicionals fent referència als quatre accessos de la vall. A més, el programa clourà amb l’estrena d’una peça musical composada per Lluís Cartes encarregada expressament amb motiu del 20è aniversari de la Vall per part de l’ONCA i anomenada Celebració, que s’interpretarà conjuntament amb l’esbart Sant Romà.

Es posarà a disposició del públic vehicles per a pujar fins a la zona per als assistents que no vulguin fer-ho a peu. Aquelles persones que desitgin pujar amb vehicle, hauran d’estacionar-lo a l’aparcament del Cubil, al peu de la pista, a les 19 h. Qui vulgui fer-ho a peu, un guia sortirà del mateix lloc a les 19.30 h.

L’acte serà gratuït, però aforament limitat, i caldrà inscriure’s a https://www.madriu-perafitaclaror.ad/agenda-dactivitats/, o bé per telèfon al 823.000.





Campus internacional per a joves UNESCO a Escaldes-Engordany

Seguidament, ha estat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, la qual ha destacat que “estem en un moment important, celebrant aquest 20è aniversari, i sobretot estem molt orgullosos i convençuts que amb aquest reconeixement la Vall del Madriu-Perafita-Claror continua sent el que és: una vall verge, sense carreteres, i entre tots col·laborem perquè hi hagi activitats, perquè vagi millorant i que tothom la pugui gaudir”. La cònsol ha explicat l’activitat del ‘Campus internacional per a joves UNESCO’, que tindrà lloc del 19 al 30 d’agost. El campus pretén promoure els principis en matèria d’educació i sensibilització patrimonial de la UNESCO, i que aquesta trobada esdevingui un espai de convivència entre joves interessats en el patrimoni, la natura i el diàleg intercultural.

Organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, del Ministeri de Cultura i el d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, el campus s’emmarcarà dins l’objectiu 11.4 de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides, que destaca la necessitat de “redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món”, així com en l’objectiu 4.7 que promou l’educació per al desenvolupament sostenible, la valorització de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.





Festa a la Borda Sabater a Escaldes-Engordany

Gili també ha anunciat l’acte de la Festa a la Borda Sabater, el qual encara no té data tancada, però que serà una oportunitat perfecta per a conèixer aquest espai en un esdeveniment organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany i el Ministeri de Cultura.