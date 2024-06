Valls de Valira: La finca de les Moreres rep el premi ‘Forest Local de Gestió Reconeguda’

El guardó que ha rebut la finca de les Moreres (Aj. la Seu)

La gestió de la finca de les Moreres, propietat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i situada al terme municipal de les Valls de Valira, ha estat premiada amb el guardó “Forest Local de Gestió Reconeguda”, que promou l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT). Concretament el premi ha estat un accèssit.

El premi va ser recollit a Avinyó (Bages) per part del primer tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu, David Servat, i la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient, Ester Canturri. Aquest guardó és un reconeixement públic de gestió exemplar que implica la inclusió de la finca en el catàleg de forest reconegudes a efectes de divulgació i promoció dels valors de l’excel·lència en la gestió forestal local.

L’atorgament del premi “Forest Local de Gestió Reconeguda”, del qual enguany s’ha celebrat la primera edició, té per objectiu reconèixer públicament la gestió forestal exemplar de les forests de propietat local. Aquest premi vol posar en valor la gestió forestal de les forests públiques incloent els aspectes productors, protectors socials, innovadors, tradicionals o qualsevol altre relacionat amb la gestió multifuncional de la forest de propietat local.

Val a dir que el primer premi ha recaigut a l’Ajuntament de Campelles (Ripollès) pel projecte de la forest “Bosc”.

Pel que fa l’atorgament d’aquest reconeixement, ELFOCAT podrà promoure i sempre que l’ens local titular de la finca reconeguda així ho acordi, la seva classificació urbanística com a forests d’especial valor en la gestió en el planejament municipal.

El premi compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis, de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (Generalitat de Catalunya) i del Col·legi Oficial d’Enginyeria de Forests de Catalunya.





Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques del Pla de les Forques, les Moreres i l’Obaga del Gol

Val a recordar que des de l’any 2003 l’Ajuntament de la Seu disposa d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques del Pla de les Forques, les Moreres i l’Obaga del Gol que ha permès dur a terme una gestió forestal sostenible d’aquestes finques de propietat local.

L’ús preferent del Pla és mantenir i millorar el caràcter protector del bosc, l’ús social, recreatiu i divulgatiu. Des de l’Ajuntament de la Seu s’afirma al respecte que “és evident que cal gestionar els boscos de manera sostenible per a fer-los més resilients i madurs i es puguin adaptar millor a les condicions climàtiques actuals, però també és clau fer arribar a la ciutadania la importància d’aquesta gestió i que coneguin de primera mà els efectes positius que té per a les masses forestals la gestió forestal sostenible dels nostres boscos”.





Itinerari forestal

Amb aquest objectiu l’Ajuntament de la Seu ha creat un itinerari forestal a la finca de les Moreres per a posar en valor la necessitat de realitzar una gestió forestal sostenible. L’itinerari mostra els diferents tipus de gestió forestal que s’han dut a terme a la finca per tal de visualitzar l’evolució de la massa forestal en funció de la gestió que s’hi ha realitzat. Durant el traçat de l’itinerari es van trobant cartells informatius que permeten conèixer la gestió realitzada en les parcel·les per les qual transcorre l’itinerari.