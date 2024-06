Pirineu lleidatà: El sector turístic afronta la campanya d’estiu amb gran optimisme

Presentació de les previsions turístiques a la demarcació de Lleida i de la campanya d’estiu (Foto: Diputació de Lleida)

El sector turístic de la demarcació de Lleida afronta la campanya d’estiu amb gran optimisme. De fet, s’espera repetir els bons resultats de l’any passat, quan es van rebre més de 600.000 visitants, una xifra rècord, i es van registrar 1,5 milions de pernoctacions entre juny i setembre. Un dels factors que poden ajudar a assolir aquestes xifres és la recuperació del volum d’aigua a bona part dels embassaments, rius i barrancs.

Els cabals són molt millor que fa uns mesos i permetran garantir l’activitat de les empreses d’aventura, alhora que afavoriran l’ocupació turística a la zona, especialment al Pirineu. El Patronat de Turisme de la Diputació ha estrenat la campanya de promoció amb el lema ‘Lleida, tot el que busques és a l’interior’.

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, confia que el sector pugui “revalidar” enguany els bons resultats de l’estiu passat (entre juny i setembre). Serrano ha manifestat que aquestes bones previsions venen avalades pels resultats dels primers quatre mesos de l’any, que es van tancar amb més visitants i més pernoctacions que el mateix període de 2023, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

També es va constatar un increment del 25,3% de la xifra de turistes internacionals que va rebre la demarcació respecte a 2022, mentre que en comparació amb les dades del mateix període de l’any passat l’augment va ser del 12,7%. Així, el sector preveu l’arribada d’un públic majoritàriament català i de proximitat al llarg de la temporada d’estiu. Això no obstant, les dades del primer quadrimestre també apunten que es registrarà un augment del turisme internacional.





Garantida la temporada d’esports i turisme actiu

A més, el president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha afirmat que la situació hídrica ja era prou bona en la majoria de rius, barrancs i embassaments, però amb les pluges de la primavera és “molt millor”, fet que permet “garantir totalment” la temporada d’esports i turisme actiu a la zona amb un servei “molt més potent”.

En aquest sentit, ha destacat que “estem entrant a l’estiu amb uns cabals de primavera, mentre que l’embassament de Sant Antoni es troba al 98% de la seva capacitat, Terradets al 95% i Camarasa al 92%”. Tanmateix, ha lamentat que hi ha excepcions com el pantà de Canelles i la zona del congost de Mont-rebei, on la demanda d’activitats aquàtiques no remunta malgrat les pluges. Respecte a això, Dolcet ha dit que es tracta d’un espai que necessitarà d’un període de temps “molt més llarg, gairebé de 10 anys per a recuperar-hi l’activitat turística amb tota normalitat”.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, també s’ha mostrat convençut que la recuperació de l’aigua al territori afavorirà el sector turístic i ha subratllat que “s’estan generant molts llocs de treball gràcies al turisme”. A més, ha afegit que afronten amb un “esperit totalment positiu” la reunió amb els representants de la Diputació d’Osca prevista per al pròxim 28 de juny per a tractar els projectes que tenen en comú, alguns dels quals impliquen la gestió del mateix congost de Mont-rebei.

La presentació de les previsions turístiques ha comptat també amb la participació de la presidenta de les federació de Càmpings, Cel Feliu, que s’ha mostrat “molt optimista” perquè els pantans i els rius porten més aigua i el “nostre sector viu de la natura, de les muntanyes i de l’aigua”. També han mostrat el seu optimisme per a la campanya el president de la federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, que ha apuntat que després de la crisi sanitària del coronavirus, “s’ha consolidat el turisme familiar” i també ha instat als turistes a “redescobrir” Lleida. Finalment, el representant de la junta de la Federació de Turisme Rural, Jaume Ramon, ha explicat que el segell Biosphere ha ajudat als establiments de turisme rural a millorar la seva oferta.





Augment del 90% del personal contractat als càmpings durant l’estiu

La demarcació lleidatana disposa d’una oferta d’allotjaments que supera les 88.000 places. En concret, té un total de 88.064 places entre els 418 hotels (19.472 places), 63 càmpings (22.749), 695 cases de turisme rural (5.193), 33 apartaments turístics (708), 66 refugis (2.072), 28 cases de colònies (2.270), 37 albergs de joventut (2.711), 5 granges escola (626), 6 campaments juvenils (368), 4.553 habitatges d’ús turístic (25.041), 31 llars compartides (115) i 57 àrees per autocaravanes (6.739).

Per a fer front al gran volum de visitants que el territori rep durant l’estiu, els allotjaments reforcen les seves plantilles. L’any passat, el personal dels càmpings de la demarcació va augmentar un 90,76%, perquè al juliol i a l’agost tenien 351 treballadors, mentre que la mitjana de l’any es va situar en 184, segons les dades de l’INE. En el cas dels apartaments turístics, l’increment va ser del 19,54%; en el dels hotels, del 19,51%, i en el de les cases de turisme rural, del 10,97%. A més a més, segons les dades de la Federació d’Hostaleria, la temporada d’hivern va acabar amb rècord d’afiliació de treballadors al sector de l’hostaleria, amb 11.000 persones.





Nou eslògan turístic

El Patronat de Turisme de la Diputació ha estrenat campanya publicitària amb un nou eslògan: ‘Lleida, tot el que busques és a l’interior’, que vol fer referència a “l’interior del territori i a l’interior de les persones, fent aquest viatge per les experiències úniques que es poden viure tant al Pirineu com a la plana”, segons ha explicat el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre.

En aquest sentit, ha afegit que la campanya busca “diferenciar” la demarcació de les altres destinacions, així com l’aposta per un turisme “sostenible i regeneratiu” que pugui ajudar al desenvolupament econòmic del territori. La iniciativa disposa d’un pressupost d’uns 375.000 euros i posa el focus al mercat català, però també en el de la resta de l’Estat i el sud de França.