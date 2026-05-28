La Vall de la Vansa i Tuixent es torna a citar amb les trementinaires

By:
On:
In: Pirineu
Recorregut teatralitzat “Tuixent en temps de trementinaires”, en una edició passada
Recorregut teatralitzat “Tuixent en temps de trementinaires”, en una edició passada (CCAU)

Aquest cap de setmana se celebra la 26a edició de la Festa de les Trementinaires a la Vall de la Vansa i Tuixent. Com cada any, s’han programat diversos actes culturals i festius per a posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu gran part del país carregades de remeis casolans i herbes guaridores. L’inici de la festa serà divendres al vespre amb la projecció del curtmetratge “Per bruixa i metzinera” de Marc Camardons, que serà present a la sala Cadí de Tuixent per a parlar del seu treball.

Dissabte al matí es realitzaran dos itineraris botànics, un a l’entorn d’Ossera i l’altre a la vall de la Mola, i durant tot el dia s’han programat tallers i visites guiades al Museu de les Trementinaires. A Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge “Flor del cel” amb el seu director, Eloi Aymerich, i seguidament es lliuraran els premis Trementinaire d’Honor i del concurs “Arts, dones i boscos”.  

A Ossera, la tarda de dissabte es farà un recorregut teatralitzat per a conèixer algunes de les plantes que recollien les trementinaires i s’acabarà amb un tastet de productes d’artesans de la vall, abans que el músic Pep Lizandra dirigeixi el taller de danses tradicionals. Ja a la nit, a Tuixent se celebrarà un dels actes més màgics de la festa: la foguera de plantes aromàtiques, amb la Dansa del Foc de Tuixent i una cantada de cançons tradicionals. La jornada la clourà l’Orquestrina Trama amb un concert-ball.

Al llarg de tot el diumenge, la plaça Serra del Cadí de Tuixent acollirà la Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals, amb més de quaranta artesans. Durant la jornada estan programats diversos actes, entre els quals visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botànic i al Centre de Flora. Al migdia a Sorribes es presentarà el número 40 de la revista Cadí Pedraforca, que inclou un dossier sobre plantes i remeis. La Fira es clourà a la tarda amb el concurs popular Tens un bon nas?, una xocolatada a l’Hisop i un nou concert amb La Sonsoni.

La Festa l’organitzen el Museu de les Trementinaires, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), el Parc Natural del Cadí Moixeró i el Centre d’Aprenentatge de Tuixent. Hi col·labora l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

[do_widget id=category-posts-pro-64]