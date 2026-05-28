La Vall de la Vansa i Tuixent es torna a citar amb les trementinaires

Aquest cap de setmana se celebra la 26a edició de la Festa de les Trementinaires a la Vall de la Vansa i Tuixent. Com cada any, s’han programat diversos actes culturals i festius per a posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu gran part del país carregades de remeis casolans i herbes guaridores. L’inici de la festa serà divendres al vespre amb la projecció del curtmetratge “Per bruixa i metzinera” de Marc Camardons, que serà present a la sala Cadí de Tuixent per a parlar del seu treball.
Dissabte al matí es realitzaran dos itineraris botànics, un a l’entorn d’Ossera i l’altre a la vall de la Mola, i durant tot el dia s’han programat tallers i visites guiades al Museu de les Trementinaires. A Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge “Flor del cel” amb el seu director, Eloi Aymerich, i seguidament es lliuraran els premis Trementinaire d’Honor i del concurs “Arts, dones i boscos”.
A Ossera, la tarda de dissabte es farà un recorregut teatralitzat per a conèixer algunes de les plantes que recollien les trementinaires i s’acabarà amb un tastet de productes d’artesans de la vall, abans que el músic Pep Lizandra dirigeixi el taller de danses tradicionals. Ja a la nit, a Tuixent se celebrarà un dels actes més màgics de la festa: la foguera de plantes aromàtiques, amb la Dansa del Foc de Tuixent i una cantada de cançons tradicionals. La jornada la clourà l’Orquestrina Trama amb un concert-ball.
Al llarg de tot el diumenge, la plaça Serra del Cadí de Tuixent acollirà la Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals, amb més de quaranta artesans. Durant la jornada estan programats diversos actes, entre els quals visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botànic i al Centre de Flora. Al migdia a Sorribes es presentarà el número 40 de la revista Cadí Pedraforca, que inclou un dossier sobre plantes i remeis. La Fira es clourà a la tarda amb el concurs popular Tens un bon nas?, una xocolatada a l’Hisop i un nou concert amb La Sonsoni.
La Festa l’organitzen el Museu de les Trementinaires, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), el Parc Natural del Cadí Moixeró i el Centre d’Aprenentatge de Tuixent. Hi col·labora l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).