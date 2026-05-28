Al 2025 la població activa d’Andorra va disminuir lleument en 0,3 punts respecte l’any anterior

L’any 2025, la població activa d’Andorra de 15 anys i més se situava en 56.678 persones, el 72,1% del total d’aquest grup d’edat. D’acord amb la definició de l’Organització Internacional del Treball (OIT), la població activa inclou tant les persones ocupades com les que es troben en situació d’atur. Aquesta proporció representa una disminució de 0,3 punts respecte al 2024.
La taxa d’ocupació de la població de 15 anys i més es va situar en el 71,2% el 2025, és a dir, 55.958 persones, fet que suposa una lleugera disminució de 0,1 punts respecte a l’any anterior. Entre les persones ocupades de 15 anys i més, el 81,9% treballava com a assalariat (80,8% el 2024), el 6,0% ho feia amb jornada parcial (6,5% el 2024) i l’11,5% disposava d’un contracte temporal (10,6% el 2024). El treball per compte propi representava el 18,1% del total d’ocupats, lleugerament inferior al 19,2% registrat l’any anterior.
La remuneració bruta mensual mitjana de la feina principal va ser de 2.817,7 € el 2025, la qual cosa va representar un increment interanual de l’1,8%. La mediana bruta mensual va ser de 2.408,4 €, amb un augment del 6,5%, fet que reflecteix una millora en la posició salarial central de la distribució. Per sexe, la mediana salarial dels homes va ser de 2.604,2 €, mentre que la de les dones es va situar en 2.162,2 €, evidenciant una bretxa salarial d’aproximadament 440 €.
Les remuneracions medianes més elevades es registraven el 2025 entre les persones de 55 a 64 anys (2.526,4 €), les que disposaven d’estudis terciaris (2.874,3 €), les que treballaven a jornada completa (2.469,6 €), amb contracte indefinit (2.500,1 €) o amb antiguitat superior a deu anys (3.044,7 €). També destacaven les remuneracions en el sector financer, immobiliari, professional i tècnic (2.555,0 €), així com les ocupacions directives (4.551,8 €) i les professionals científiques i intel·lectuals (3.287,6 €).
Cal remarcar que aquests resultats de l’Enquesta de Forces del Treball (A018) provenen d’una operació estadística per mostreig, basada en entrevistes a les llars residents i centrada exclusivament en la remuneració de la feina principal declarada per cada persona, la qual reflecteix la remuneració percebuda en aquesta ocupació concreta. En canvi, les dades de l’Estadística de salaris (A149) provenen dels registres administratius de la CASS, que recullen de manera exhaustiva totes les remuneracions declarades per assalariat i poden incloure més d’una relació laboral. Així, tot i que ambdós indicadors fan referència a salaris o remuneracions, responen a metodologies i poblacions de referència diferents i, per tant, no són directament comparables en termes d’evolució.
La taxa d’atur de la població de 15 anys i més es va situar en l’1,3% el 2025, és a dir, 720 persones, mantenint-se en valors propers als mínims històrics i amb una millora de 0,2 punts respecte a l’any anterior. No obstant això, el pes dels aturats de llarga durada (més d’un any en recerca de feina) va augmentar fins al 16,7% (+3,0 punts), afectant 112 persones. El 88,2% dels aturats havia treballat anteriorment, i el 32,6% es trobava en situació d’atur per acomiadament o tancament empresarial per motius econòmics. Pel que fa a la relació amb el Servei d’Ocupació, el 24,1% dels aturats declaraven estar inscrits i el 13,7% rebia algun tipus de benefici o suport, ja fos en forma de formació, cobertura de seguretat social, ajudes d’atur o prestacions econòmiques.
Com a complement de la taxa d’atur, es va calcular la taxa de la força laboral ampliada, un indicador que incorpora, a més dels aturats, altres col·lectius amb vinculació parcial o potencial amb el mercat laboral. Aquesta categoria inclou les persones subocupades (que treballen menys hores de les desitjades), aquelles que busquen feina, però no estan disponibles per treballar, i les que, tot i no cercar activament ocupació, es troben disponibles per a incorporar-se. L’any 2025 aquesta taxa es va situar en l’1,4%, equivalent a 764 persones.
La taxa d’inactivitat de la població de 15 anys i més va ser del 27,9% el 2025, amb una disminució de 0,3 punts respecte a l’any anterior, la qual cosa equival a 21.945 persones. La població inactiva estava formada principalment per jubilats, estudiants, mestresses de casa i persones amb malaltia o discapacitat.
En el context europeu, Andorra va mantenir uns indicadors laborals favorables: la taxa d’ocupació de la població de 15 a 64 anys (82,0%) es va situar per sobre d’Espanya (67,0%), França (69,4%) i la UE-27 (71,0%); l’atur (1,3%) va ser molt inferior al dels països veïns i al conjunt europeu; i la taxa d’inactivitat de 15 a 64 anys (16,9%) es va mantenir en nivells més baixos que els registrats a Espanya, França i la UE-27.
Aquestes dades confirmen la fortalesa del mercat laboral andorrà, caracteritzat per una elevada participació, ocupació robusta i atur reduït.