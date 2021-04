La Unió Hotelera confia que les “ganes de sortir” de la gent ajudi a preparar la campanya d’estiu

La Unió Hotelera considera que amb els confinaments que s’han anat allargant els darrers mesos “la gent té ganes de sortir”, cosa que ha de contribuir a unes ocupacions “lleugerament a l’alça” per als propers mesos. Això “hauria de permetre anar posant a punt els establiments per poder preparar una bona campanya d’estiu si la situació epidemiològica ho permet“, manifesta l’organització empresarial en un comunicat.

El darrer cap de setmana, l’associació tenia en funcionament 18 establiments -un 20% dels hotels de la UHA-, i van tenir una ocupació del 28,13%, malgrat que les previsions eren d’una ocupació del 19,79%. Com ja és habitual, la diferència entre les previsions i l’ocupació real s’explica per les reserves d’última hora, ja siguin el mateix divendres o gent que arriba com excursionista i acaba decidint passar la nit.

D’aquesta manera, l’entitat confia que els excursionistes que arribin els propers caps de setmana “es vagin convertint en turistes i pernoctin”. Malgrat això, no es preveu l’obertura de més establiments, ja que la demanda continua sent “insuficient”.