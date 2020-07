L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ajuda les persones a l’atur o en un ERTO per la Covid-19

Fins el dia 20 d’agost, els urgellencs i urgellenques que es trobin a l’atur o afectats per un ERTO des del 14 de març, com a conseqüència de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la Covid-19, poden presentar la seva sol·licitud a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per accedir a un ajut.

Cal remarcar que aquest ajut s’estableix en forma de targeta-moneder que caldrà utilitzar-lo només en comerços de la Seu d’Urgell. D’aquesta manera, aquests ajuts aconsegueixen un doble objectiu: ajudar a les famílies afectades en un sentit més ampli que el de les necessitats socials i alhora contribuir a ajudar al comerç local.

Les persones que tenen dret a sol·licitar aquesta subvenció han de trobar-se en alguna d’aquestes situacions:

Persones empadronades a la Seu d’Urgell que s’hagin quedat a l’atur i no rebin cap prestació l’ajut serà de 400€.

Persones empadronades a la Seu d’Urgell que s’hagin quedat a l’atur i rebin una prestació d’atur l’ajut serà de 250€.

Persones empadronades a la Seu d’Urgell que treballin a empreses de la ciutat o comarca i hagin patit un ERTO l’ajut serà de 100€.

La sol·licitud cal formalitzar-la amb el formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital que es pot trobar al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: www.laseu.cat

Val a dir que les persones que no puguin sol·licitar aquest ajut de manera telemàtica caldrà que truquin a l’Ajuntament 973 35 00 10 per demanar cita prèvia per poder sol·licitar-ho de manera presencial.