La UE elimina les calderes de gas i gasoil

Francesc Mauri

Cremar gas, benzina, gasoil, fuel o carbó anirà a menys en els pròxims anys. De fet, és imprescindible estendre-ho de forma ràpida i caminar ferms cap a l’electrificació. Funcionar amb electricitat, fabricada o produïda de forma neta amb renovables és l’única manera que coneixem de no fer augmentar el nefast efecte hivernacle. Algú hi posaria la nuclear, però té riscos evidents, contaminació en forma de residus mil·lenaris i posar una “flota” de nuclears en servei ens portaria, pel cap baix, uns 20 anys. A Espanya, els 7 reactors en servei, es tancaran a partir del 2027. La darrera serà Trillo el 2035.

Electrificar és fonamental i cal accelerar-ho. La producció elèctrica amb renovables creix, en l’àmbit espanyol, a una velocitat endimoniada i cal compensar amb un augment notable de la demanda elèctrica.

Des d’Europa s’ha volgut marcar amb força el calendari pel que fa a un dels grans consumidors d’energia fòssil als 27 de la UE: les calefaccions. El 2028 ja no es podrà posar calderes de gas o gasoil als habitatges d’obra nova o a les rehabilitacions. Fins i tot, es parla d’un calendari restrictiu de l’ús dels 2 combustibles a partir del 2035. Alemanya tira pel dret i, prohibirà la seva instal·lació en habitatge nou i rehabilitació a partir del pròxim gener. Recordeu que, en un article recent, comentava que Nova York ho farà el pròxim 1 de desembre.

En el cas espanyol, el 53% de la demanda es cobreix amb gas i gasoil. Les calderes de gasoil volten el 95% d’eficiència, les de gas amb condensació el 110% i les bombes de calor d’alta eficiència o anomenades d’aerotèrmia, tenen una eficiència del 450%. Poden funcionar amb aire (com l’split o conductes d’aire condicionat), amb terra radiant o amb radiadors convencionals, si bé en aquest cas amb menor rendiment que amb la resta.

Us poso l’exemple de l’habitatge on visc. Amb noms i cognoms. El rebut d’energia que gasto a casa és únic, és a dir, només de factura de l’electricitat. No gasto, gas, gasoil, benzina, etc. El gas em suposava un concepte fix, gastés o no, de prop de 30 euros. Ara he estat 10 mesos sense cotxe elèctric perquè he fet un canvi, però he funcionat prop de 10 anys amb elèctric. Vaig al mes d’hivern més proper amb tots els elements de casa funcionant amb electricitat, aquest va ser febrer del 2022 (amb un preu de l’electricitat elevat).

L’habitatge a Terrassa són dos pisos junts – un la feina de la meva dona i un altre l’habitatge -. Ocupada tot el dia per 4 persones. Calefacció, les 24 hores del dia programada a 21 graus amb aerotèrmia. S’encén a l’octubre i s’apaga a l’abril. Aigua calenta, focs, etc. tot elèctric. El cotxe, aquell mes va fer 3.000 km. El rebut de la llum classe A, és a dir, electricitat produïda amb sol, vent, aigua, etc. va pujar IVA inclòs, 237 euros. Sovint, quan escric a les xarxes, em contesten que no surt a compte, que el cotxe elèctric és molt car, que la caldera de tota la vida és fantàstica.

La veritat és que fent números de tot el que s’hi ha de posar a la calculadora, amb determinats perfils laborals, familiars, etc. l’electricitat (a més 100% neta) no té color.