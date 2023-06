Llueix uns genolls bonics i hidratats aquest estiu

Una noia ensenyant els genolls (Pexels)

Ja som a l’estiu i, amb ell, l’època de treure’s capes. És el moment de vestits, faldilles o pantalons curts. I, si vols lluir bé de cames és important pensar també en els genolls… i és que els genolls, juntament amb els colzes, són de les dues zones del cos més oblidades per la falta d’hidratació, la qual pot provocar que la pell es torni aspra o s’enfosqueixi.

En aquesta entrada ens centrarem en la cura dels genolls, però també pots aplicar aquests trucs en els colzes. Comencem amb els tips per a lluir uns genolls bonics!





Pas 1. Exfoliar

Per a començar a cuidar els teus genolls, és essencial exfoliar. Ha de ser el primer pas, i un dels més importants perquè d’aquesta manera remous totes les cèl·lules mortes i ajudes a la regeneració de noves cèl·lules.

A més, exfoliar activa la circulació sanguínia. Ho fa a partir dels massatges que es realitzen en el moment d’aplicar el producte, que acaba afavorint l’eliminació de les imperfeccions, impureses i toxines produïdes pel cos.





Pas 2. Hidratació

La deshidratació és un problema que afecta totes les pells, fins i tot, les greixoses. L’important és conèixer quin és el teu tipus de pell i triar la textura més adequada. Per tant, per a combatre la sequedat cal utilitzar tractaments que agafin aigua en la superfície per a transmetre-les a les capes superiors de l’epidermis i que reforcin i preservin la funció de barrera.

En els genolls és molt important aplicar una bona capa de crema hidratant. I no només això, és crucial ser constant, perquè si no tornarà la sequedat.





Pas 3. Plus de nutrició

Si les cremes no són suficients, opta per un oli corporal que, en tenir una textura més untuosa, li atorgarà el plus d’hidratació i nutrició que necessita la teva pell.





