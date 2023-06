Aiguats: Sant Julià, com Venècia

Vídeo: @meteopirineus a les xarxes socials

La previsió meteorològica ja ho avançava i des de Protecció Civil ja s’havia activat l’alerta groga per precipitacions. Els pronòstics s’han acomplert i, com fa un parell de dies, alguns punts del Principat han estat víctimes dels aiguats.

Una vegada més, Sant Julià de Lòria, com si de Venècia es tractés, ha vist com l’aigua circulava amb força pels seus carrers exhibint unes imatges força sorprenents. El torrent que baixa de la carretera de la Rabassa fins a la caseta de Turisme corria amb un gran cabal i davant de l’Epizen ha aparegut una autèntica cascada, un salt d’aigua imponent que queia damunt la calçada.

La previsió del temps assenyala que el capítol de precipitacions encara no hauria acabat, per la qual cosa, caldrà seguir amb atenció com evoluciona la situació. La meteorologia ha trastocat alguns esdeveniments que s’havien de celebrar, al carrer, aquesta tarda de dijous en diversos punts del país. Alguns s’han ajornat i altres s’han canviat d’ubicació. No cal dir que les afectacions en el trànsit han estat considerables.





Vídeo: @meteopirineus a les xarxes socials