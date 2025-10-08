Adjudicada la fase decisiva de l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible d’Escaldes per 7,4 milions d’euros

Per a continuar avançant amb l’objectiu de disposar l’any 2027 de mig miler de pisos al parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de la fase decisiva, la fase 2, de les obres de l’edifici d’habitatges públics de lloguer a preu assequible ubicat a l’avinguda del Pessebre número 60 d’Escaldes-Engordany.
Els treballs s’han adjudicat per un import de 7.422.946,19 euros a l’empresa Construccions i Edificacions les Valls, SAU, dels quals, el Govern n’assumeix 6 milions d’euros i la resta, 1.422.097,64 euros, el Comú d’Escaldes-Engordany. Aquesta actuació es basa en el conveni de col·laboració signat entre el Govern i el comú escaldenc el març de 2023. Si bé la segona i darrera fase del projecte va a càrrec de les dues administracions, el Comú ha delegat a l’Executiu la signatura perquè licités i adjudiqui l’obra.
La fase dos consisteix en els treballs d’arquitectura i les instal·lacions (d’aigua, electricitat i emergències) de tot l’edifici i té una durada d’execució de dotze mesos. Aquesta actuació està prevista que comenci una vegada acabin els treballs de la fase I, que assumeix el Govern i que es van iniciar al mes de maig. Les obres que s’estan executant actualment se centren en la construcció de l’estructura de fusta i, també, dels elements estructurals dels nuclis d’escales i dels ascensors principals de la planta baixa i fins a la coberta.
La fase zero del projecte ja està enllestida, s’ha dut a terme l’excavació del terreny, els treballs de fonamentació i la creació de les plantes d’aparcament, que ha anat a càrrec del comú escaldenc.
La previsió és que l’edifici estigui enllestit durant la tardor de 2026. Una vegada acabat, el parc públic d’habitatge de lloguer assequible del Govern sumarà 34 nous pisos disponibles, d’1 a 3 habitacions i cinc estudis.