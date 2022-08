La Trobada Gegantera de la Seu d’Urgell celebra el 30è aniversari

La Trobada Gegantera de la Seu d’Urgell arriba a la 30a edició. Aquest aniversari s’havia de celebrar l’any passat, però, les restriccions per la pandèmia van impedir dur a terme llavors la commemoració, que es farà aquest dissabte, dia 27 d’agost, en el marc de la festa major de la capital de l’Alt Urgell.

La Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell ha avançat que per a l’ocasió estaran acompanyats d’un gran nombre de colles d’arreu de Catalunya i Andorra. La novetat més destacada serà la presència de dues agrupacions de Catalunya Nord: la Colla Gegantera de Perpinyà (Rosselló) i els Gegants de Vilafranca de Conflent, que seran presents per primera vegada a la celebració urgellenca.

També han confirmat la seva assistència, entre d’altres, els geganters d’Oliana, Sant Vicenç de Castellet, Sant Feliu de Llobregat, Golmés, Castellnou de Seana i La Ràpita. Tot plegat contribuirà a animar tant aquesta activitat com la resta de la jornada festiva, atès que portarà a la Seu desenes de membres i acompanyants d’aquestes colles.

La XXX Trobada Gegantera començarà a les 6 de la tarda, amb la plantada dels gegants a la plaça de Joan Sansa. Més tard (18.45 h) començarà la Cercavila, que recorrerà el centre de la Seu fins arribar a la plaça dels Oms. En aquest indret, al costat mateix de l’Ajuntament i la Catedral, a 1/4 de 9 del vespre es farà la presentació de les colles participants i dels seus gegants i capgrossos.

La cita es completarà amb un ball final per part de tots els grups, que donarà pas al pregó de la festa major, enguany a càrrec de l’escriptora Teresa Colom.

En una entrevista al programa ‘Carretera i Manta’ de RàdioSeu, el cap dels Geganters i Grallers de la Seu, Rubén Segarra, ha avançat que, com en anteriors edicions, a la presentació s’explicarà l’origen de cada gegant i, tot seguit, faran un ball propi. Segarra també ha detallat que actualment la colla urgellenca compta amb uns 35 membres que fan possible tota l’activitat que duen a terme, que inclou tant els gegants com els gegantons o l’acompanyament musical.

Un altre membre del grup, Aleix Godinho, ha explicat que estan “molt il·lusionats després de dos anys de pandèmia perquè, tot i que l’any passat també es va fer trobada, va ser amb només dues colles i en petit comitè”, i enguany ja poden tornar al format habitual.

Presents també a la cercavila infantil i al Ball Cerdà

De la seva part, Josep Fortó, un dels membres més veterans dels Geganters i Grallers de la Seu, ha destacat que prèviament, aquest divendres al matí, també seran presents a la cercavila i el Pregó Infantil, que dona el tret de sortida als cinc dies de festa major.

A més a més, diumenge al migdia els gegants faran igualment el seu propi Ball Cerdà, amb el vestit tradicional. De fet, durant els dos darrers anys de pandèmia l’Ot i la Urgell han esdevingut un símbol del manteniment de l’acte més emblemàtic de la festa, en un moment en què els balladors i balladores no el podien dur a terme a causa de les restriccions sanitàries.