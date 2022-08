Aquest diumenge, dia 28 d’agost, Sigmadot, SOS Pirineus i el Museu de Geologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), organitzen una sortida geològica pels voltants de Talltendre i de Bellver de Cerdanya.

La sortida pretén fer un recorregut i tenir present les mines de manganès i les pedreres que formen part de la història d’aquestes contrades. Per a més informació es pot accedir a rocpetrus@gmail.com. Els organitzadors indiquen que la sortida és gratuïta i per a tenir totes les dades a l’abast per a prendre-hi part es pot consultar la pàgina web de Sigmadot.