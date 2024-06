La Trail 100 Andorra by UTMB® serà l’epicentre del trail running, aquest cap de setmana, amb 3.000 atletes

Una imatge de la prova celebrada l’any passat (Trail 100 Andorra by UTMB)

Ja queda poc perquè Andorra sigui l’epicentre del trail running amb la celebració de la Trail 100 Andorra by UTMB®, organitzada per The IRONMAN Group. Entre el 14 i el 16 de juny el Principat acollirà una cursa de pura muntanya que forma part de les UTMB® World Series i que ofereix fins a cinc distàncies per a tots els públics.

La quarta edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® comptarà amb la presència d’uns 3.000 atletes que competiran en les distàncies de 105 km (UTMB INDEX 100k), la de 80 km (UTMB INDEX 100k), la de 50 km (UTMB INDEX 50k), la prova de 21 km (UTMB INDEX 20k) i una de 10 km. Es tracta d’una edició que ha generat una gran expectació entre els amants de les curses per muntanya, ja fa mesos que es van esgotar els dorsals disponibles per a totes les distàncies.



A més, els més petits també tindran de nou l’oportunitat de gaudir de l’esport en família i crear comunitat amb la Trail 100 Kids Race que tindrà lloc el divendres 14 de juny, a partir de les 18 hores, a Ordino. Una prova oberta a nens amb edats compreses entre els 6 i els 13 anys. La inscripció gratuïta està disponible a la pàgina web i ofereix quatre recorreguts diferents, tots ells urbans.





La gran novetat, una distància de 80 km

Aquesta edició 2024 de la Trail 100 Andorra by UTMB es presenta amb una distància de 80 quilòmetres com a gran novetat. Una prova que està dins de la categoria UTMB INDEX 100k i que ofereix tres Running Stones, ampliant la cobertura per a arribar a tothom amb una distància diferent en el circuit de les UTMB® World Series.





Un esdeveniment internacional

Des de la seva primera edició, el 2021, aquesta esdeveniment ha registrat any rere any un augment de la presència internacional i tindrà més de 55 nacionalitats representades. Una tendència a l’alça que es consolida en l’edició 2024, amb França i Espanya encapçalant el rànquing de corredors inscrits, amb gairebé un 41% i un 38%, respectivament. Una altra dada ressenyable és que el nombre de francesos inscrits ha experimentat un increment progressiu des de 2021, gairebé sis vegades superior.

També hi haurà participants d’Andorra (4,29%), així com de països que tenien menys representació com Bèlgica, (2,15%), el Regne Unit (2,08%), Portugal (1,94%), Alemanya (1,16%) i Polònia (1,02%). No hi haurà tan sols atletes del continent europeu, perquè aquesta edició comptarà amb 25 corredors procedents dels Estats Units i 18 argentins, així com d’altres continents.





Presència de d’elits, amb François d’Haene al capdavant

Nombrosos atletes d’elit de diverses nacionalitats han confirmat la seva presència en la Trail 100 Andorra by UTMB®. En la distància ultra de 105 km cal destacar, sobretot, al quatre vegades guanyador d’UTMB, el francès François d’Haene (FRA, UTMB Index 904). A més, en la línia de sortida també hi haurà els nord-americans Ben Dhiman (USA, UTMB Index 887), guanyador ex aequo juntament amb el suïs Jean-Philippe Tschumi (SUI, UTMB Index 891) de l’edició 2023, i Zachary Garner (USA, UTMB Index 851), l’italià Daniel Jung (ITA, UTMB Index 869), els francesos Baptiste Hagnere (FRA, UTMB Index 825), Gautier Airiau (FRA, UTMB Index 864) i Valentin Benard (FRA, UTMB Index 857), l’holandès Peter Van der Zon (NED, UTMB Index 824) i l’espanyol Alexandre Urbina (ESP, UTMB Index 799), entre d’altres.



En categoria femenina el cartell internacional no es queda enrere i també compta amb corredores destacades com l’espanyola Clàudia Tremps (ESP, UTMB Index 753) que va guanyar en la primera edició d’aquesta prova en la distància de 125 km, l’alemanya de l’equip HOKA, Katharina Harmuth (GER, UTMB Index 761), les atletes xineses Yuanyuan Wu (CHI, UTMB Index 707), segona en la darrera edició, i Wenfei Xie (CHI, UTMB Index 688), l’argentina Adriana Vargas (ARG, UTMB Index 669), les franceses Lucie Jamsin (FRA, UTMB Index 725), Céline Rouquie (FRA, UTMB Index 655) i Pauline Grardel (FRA, UTMB Index 642) i la nord-americana Jaclyn Foroughi (USA, UTMB Index 625).



En les altres distàncies més curtes de 50 i 21 km, però no exemptes de dificultat, també hi haurà un bon cartell de corredors de nivell, com la nord-americana, però resident a Girona, Caitlin Fielder (USA, UTMB Index 776) i els espanyols Ricardo Cherta (ESP, UTMB Index 875) i Sheila Avilés (ESP, UTMB Index 765), tots ells atrets pel recorregut tècnic i de gran bellesa per les muntanyes andorranes, així com pel fet que és una cursa que atorga Running Stones a tots els participants que finalitzin la prova.

El divendres, 14 de juny, se celebrarà a les 17 hores a Ordino un acte de presentació dels atletes d’elit obert al públic.

En aquest link es pot veure el llistat de tots els corredors d’elit.





Uns recorreguts espectaculars

Amb sortida des d’Ordino, centre neuràlgic de l’esdeveniment, la distància més llarga de 105 km dona la volta a tot el Principat, passant per punts destacats com per exemple el Pic de Comapedrosa, el més alt d’Andorra amb els seus 2.943 metres, la Vall del Madriu, patrimoni de la humanitat per la UNESCO i la Vall d’Incles, considerat un dels més autèntics i espectaculars del país.

Les altres distàncies també ofereixen una bellesa similar a través de l’emblemàtica ruta de Casamanya i l’impressionant Parc Natural del Comapedrosa. La nova prova de 80 km transcorre per més de vuit llacs, com el d’Engolasters, el més alt d’Europa, el llac de Esbalçat o el de Mort, entre d’altres. Un nou recorregut (80K) que transcorre per punts espectaculars d’Andorra com el Mirador Solar de Tristaina, situat en el cim del Peyreguils (2.701 metres) i envoltat per la resta de pics que conformen el circ de Tristaina. També passaran pel Pont Tibetà de Canillo (km 45,5), el segon més llarg del món situat a 1.875 metres d’altitud i amb 603 metres de longitud.