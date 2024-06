Encamp prepara la Festa del Poble amb Buhos, els Catarres i Despistaos

Acte de presentació de la Festa del Poble d’Encamp

La Festa del Poble d’Encamp torna aquest any amb més de 40 activitats per a tots els públics. La festivitat començarà el 21 de juny i posarà el punt final el 24 de juny, quedant així amb quatre dies que inclouran celebracions destacades com la revetlla de Sant Joan o el FesTAPA, entre altres.

L’acte de presentació, que ha tingut lloc avui, ha anat a càrrec del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, del tècnic del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Àlvaro Rodríguez, i del membre de la Comissió de Festes d’Encamp, Christian Fernandes. Sans ha remarcat que “avui presentem una programació molt especial per a una gran festa. Una festa pensada per al poble i amb la contribució del poble, que és un dels aspectes més importants d’aquest esdeveniment”. El conseller ha fet incís en la necessitat de “tenir en compte les aportacions de tots els col·lectius de la parròquia, i des del comú no ens cansarem d’agrair la feina feta per totes les persones que fan possible aquesta celebració”.

Per la seva part, Fernandes ha explicat part dels actes inclosos en la programació i algunes de les novetats més destacades, com per exemple “el canvi de format del tradicional sopar de solters i solteres, convertit en una cercavila pel poble, intentant trobar un format més inclusiu i intentar arribar al jovent nacional, i ho hem aconseguit, duplicant les inscripcions de les 80-100 que teníem anys enrere a 200 aquest any”. El dissabte destaca l’Encamp de Gresca, “un acte molt arrelat i que ens fa molta il·lusió celebrar-lo” impulsat per l’Esbart Sant Romà i en el que hi pot participar tothom que vulgui, o la Interparroquial amb la seva 14a edició, “que ha tingut una resposta molt positiva per part de la resta de parròquies”.

Al seu torn, Rodríguez ha assenyalat que aquest any s’ha continuat apostant pel talent nacional, amb el concert de Furgas, per exemple, format per músics encampadans, o “la vermutada popular, a la qual li hem volgut donar un caire més festiu i amb un grup nacional tocant-hi com és Antònies Darkness”. Tanmateix, el Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, “ha creat l’Endansa Blanc ’24, que el dissabte oferiran una sèrie de masterclass i espectacles de dansa” que també s’inclou en la programació de la festa.

La Festa del Poble d’Encamp 2024 inclou propostes de tots els àmbits: esportives, musicals, infantils, gastronòmiques, d’oci, etc. A més, Sans ha matisat que, a banda de les novetats, els actes tradicionals continuen tenint molta “presència i representació” a la parròquia.



Els concerts de Buhos, els Catarres i Despistaos encapçalen la programació de la festa

Entre els actes més destacats del programa hi ha els concerts de Buhos (el dia 22) i Els Catarres i Despistaos (el dia 23) com a caps de cartell. Tres bandes musicals contrastades que arribaran a la parròquia amb noves cançons, nous discs i que encapçalaran tot un seguit d’activitats per a tota la família durant aquests dies.

Els primers a actuar i, per tant, aixecaran el teló de la festivitat, seran Buhos, sent el gran concert de la Festa del Poble, tot i que els divendres serà quan s’engeguin motors amb la cercavila, el Mulla’t de festa i també grups de versions i discjòqueis.

El dissabte, a més del concert de Buhos, hi haurà altres actes destacats com l’Endansa Blanc i l’acte més tradicional amb la ballada de l’Encamp de Gresca, la vermutada popular, la Interparroquial, la festa de l’escuma i activitats i tornejos esportius.

La festa continuarà el diumenge, també amb activitats esportives, inflables, sardanes, ball de tarda per als padrins, discomòbils i els esdeveniments més esperats pels ciutadans i ciutadanes com són el Crash Car i els concerts dels Catarres i Despistaos.

Finalment, el dilluns encara hi haurà temps per posar-li el millor punt final a la festa amb el concurs de botifarra, activitats per als joves i infants, molta música i el FesTAPA com a acte destacat del dia on els bars i restaurants de la parròquia que vulguin participar-hi oferirar una degustació de tapes i concurs a l’aparcament de Sant Miquel acompanyats de música en directe. Per tancar els quatre dies d’activitat hi haurà els focs artificials de fi de festa.

Inscripcions obertes per a les activitats de la Festa del Poble d’Encamp 2024

Les inscripcions per poder-hi participar en els actes de la Festa del Poble d’Encamp 2024 que així ho requereixen ja són obertes.

Requereixen inscripció prèvia actes com el torneig de pàdel a Prada de Moles, impulsat pel Club de Tennis i Pàdel d’Encamp, el Mulla’t de festa a la Sala de Congressos, les masterclass de l’Endansa, el Sopar de gala al carrer Major o el Crash Car. El preu i lloc en el qual es poden fer les inscripcions per als actes de la Festa del Poble es poden consultar en la programació de la festa a comuencamp.ad/festadelpoble.

La majoria d’activitats es concentraran a la plaça dels Arínsols i a la zona de Sant Miquel (tant a la plaça com a l’aparcament). També es faran actes al Complex Esportiu i Sociocultural, a Prada de Moles, al Passeig de l’Alguer, al carrer Major, al Cafè del Poble i a l’aparcament de Prat de l’Areny.

PROGRAMACIÓ FESTA DEL POBLE ENCAMP 2024

Divendres 21 de juny

18:00 Repic de campanes d’inici de festa. – Església de Santa Eulàlia

18:15 Torneig de pàdel. – Prada de Moles. Inscripcions per whatsApp al +376 356 037

19:30 Cercavila pel poble amb Mai Toquem bé. – Sortida Pl. dels Arínsols

21:30 Mulla’t de Festa 2024. – Sala de Congressos. Inscripcions al PIJ (Preu 35€)

22:30 Nit de versions amb Band-Idos Perversions. Aparcament de Sant Miquel

00:30 Discòmobil amb DJ Moncho. – Aparcament de Sant Miquel

02:30 Discomòbil amb Mon Dj. – Aparcament de Sant Miquel

Dissabte 22 de juny

9:30 a 12:30 Màster classes ENDANSA 2024. Zumba, Contemporània, Bachata, Dansa urbana i Salsa. – Complex Esportiu i La Valireta. Places Limitades i inscripcions a infoceadf@gmail.com

10:00 a 18:00 Torneig de pàdel. – Prada de Moles

11:00 a 13:00 Jocs inflables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

12:30 Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà. – Pl. dels Arínsols

13:00 Vermutada popular amb Antònies Darkness. – Pl. dels Arínsols

15:30 Interparroquial. – Aparcament de Sant Miquel.

16:00 a 19:00 Jocs inflables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

16:00 Festa de l’escuma. – Pg. de l’Alguer

17:00 a 21:00 Festival ENDANSA BLANC’24. – Pl. dels Arínsols. Us convidem a venir vestits de blanc

20:00 Sopar de la Interparroquial. – Sala de Congressos

20:20 Cloenda del festival ENDANSA BLANC’24 amb Mantovani Deejay. – Plaça dels Arínsols

21:00 Sopar de gala. – Carrer Major. Inscripcions a La Valireta (Preu 25€)

22:30 Concert de Furgas. – Aparcament de Sant Miquel

23:30 Gran concert de la Festa del poble amb Buhos. – Aparcament de Sant Miquel

01:00 Discomòbil amb DJ Moncho. – Aparcament de Sant Miquel

02:30 Discomòbil amb DJ Carles Pérez. – Aparcament de Sant Miquel

Diumenge 23 de juny – REVETLLA DE SANT JOAN

10:00 a 18:00 Torneig de pàdel. – Prada de Moles

11:00 a 13:00 Jocs inflables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

11:30 Sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. – Pl. dels Arínsols

15:00 Inscripció Crash Car. Preu 30€/vehicle. – Aparcament Prat de l’Areny.

16:00 Crash Car. – Aparcament de Prada de Moles

16:00 Festa de l’escuma. – Pg. de l’Alguer

16:00 a 19:00 Jocs Infables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

18:00 Havaneres amb Sons d’Alta Mar. – Pl. dels Arínsols

19:30 Partit de futbol 7 solters/es vs casats/des. – Prada de Moles

19:30 Ball de tarda pels padrins amb Euphoria Trio. – Pl. dels Arínsols

Revetlla de Sant Joan

22:00 Espectacle Luzia. – Aparcament de Prat de l’Areny

22:30 Encesa de la foguera i repartiment de coca de Sant Joan. – Aparcament de Prat de l’Areny.

23:00 Gran concert de Sant Joan amb Catarres i Despistaos. – Aparcament de Sant Miquel

02:30 Discomòbil amb DJ Moncho. – Aparcament de Sant Miquel

03:30 Discomòbil amb Danny BPM. – Aparcament de Sant Miquel

dilluns 24 de juny

10:00 Concurs de botifarra. – Cafè del Poble

11:00 a 13:00 Jocs inflables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

16:00 Festa de l’escuma. – Pg. de l’Alguer

16:00 a 19:00 Jocs Inflables i aquàtics. – Pg. de l’Alguer

FesTAPA del Poble

16:00 A 20:00 Degustació i concurs de tapes dels establiments d’Encamp. Aparcament de Sant Miquel

17:00 Grup de versions amb Komanem. – Aparcament Sant Miquel

19:30 Sessió de tardeo amb DJ Dalmau d’ADIPMA. – Aparcament de Sant Miquel

19:45 Concurs de porró. – Aparcament de Sant Miquel

22:30 Focs artificials de fi de festa. – Pont de Riberaigües