Cloenda del Consell d’Infants d’Ordino amb un ferm compromís per la sostenibilitat i solidaritat

Consell d’infants d’Ordino

L’últim consell d’infants ha tingut lloc aquest matí en presència dels cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol i la d’Administració i Comerç, Cristina Montolio. Es tracta del primer consell d’infants que presideixen els actuals cònsols, ja que el primer del curs, on es van fer les propostes d’actuació, es va celebrar abans de les eleccions comunals.

En aquest consell d’infants hi ha participat els representants de primer, segon i tercer cicle de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d’Ordino, i els de CM2 de l’escola francesa de la parròquia. Els nens han exposat en quin grau han complert els projectes que s’havien proposat portar a terme, la majoria dels quals tenien relació amb el medi ambient, la seguretat viària i la solidaritat. Així els alumnes de l’escola francesa han fet entrega a UNICEF d’un xec de 430 euros, diners que han recollit amb el disseny i venda d’una samarreta, i que serviran per ajudar a finançar un projecte que treballa contra la violència de gènere a l’Afganistan.

Tanmateix, des de l’escola andorrana també s’havien plantejat crear un grup de voluntaris a la parròquia per ajudar la gent que no podia fer tasques rutinàries com anar a comprar o llençar la brossa, una iniciativa que no han pogut desenvolupar, però igualment s’han mostrat molt interessats en ajudar d’alguna manera a la comunitat. En aquest sentit, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha agraït el temps que han dedicat les classes de tercer cicle de l’escola andorrana a la gent gran de la Casa Pairal dins el projecte intergeneracional que també havien volgut portar a terme, i els ha animat a continuar-lo els cursos següents.

Des de l’escola andorrana també s’havien marcat com a objectiu posar en marxa una planta de compostatge a l’escola amb les restes de menjar del centre i que també pogués estar a l’abast dels veïns, però s’han adonat de la complexitat del projecte i de moment aquest any només faran una visita a la planta de compostatge de la Cortinada el dilluns 17 de juny per saber exactament com funciona. Coma els ha assegurat que si continuen endavant amb el projecte, el Comú estarà al seu costat.

Des de l’escola francesa també han insistit en la necessitat de garantir la seguretat viària, tant amb camins marcats per anar a l’escola com amb bicicleta. De fet, el passat 5 de juny van realitzar una bicicletada que els va servir per conèixer els millors itineraris i també per millorar les mesures de seguretat a l’hora de circular amb aquest vehicle per vies urbanes. La recollida de burilles que volien fer per mantenir la parròquia neta s’ha hagut d’ajornar dues vegades per la pluja i tenen previst fer-la el 26 de juny.

Un cop fet el balanç del curs, el darrer punt de l’ordre del dia, ha estat el de precs i preguntes on els infants presents, tant els representats com altres alumnes de CM2 de l’escola francesa i de primer cicle de l’escola andorrana, han exposat als cònsols la seva preocupació vers la contaminació lumínica, els pocs espais per a gossos a la parròquia i la seguretat viària.

Coma els ha explicat que el Comú està treballant per apagar més fanals a la nit, però que cal fer inversió per aconseguir-ho i que es farà quan econòmicament sigui possible. Per la seva banda el cònsol menor, Eduard Betriu, els ha avançat que s’estan substituint les llums actuals per altres de tipus LED i de color groc que contribueixen a reduir la contaminació lumínica. També ha estat el cònsol menor qui ha anunciat als infants que possiblement a la tardor ja es disposarà d’un parc per a gossos prop de Sornàs.

Finalment, Coma ha encoratjat a tots els infants a proposar possibles itineraris segurs per anar a l’escola per ajudar el Comú a identificar-los. La cònsol major ha valorat molt positivament les aportacions de tots els infants que “demostra la visió que tenen de la parròquia compromesa amb el medi ambient, la sostenibilitat i el civisme”.