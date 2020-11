La tècnica de la Pedra Seca, de relleu amb una setmana d’activitats

El Departament de Patrimoni Cultural, del Ministeri de Cultura i Esports, amb la col·laboració de Cal Pal de la Cortinada, organitzen diverses activitats arreu del territori per celebrar La Setmana de la Pedra Seca. Les activitats dissenyades estan pensades per promocionar el patrimoni en pedra seca del país, a través d’un concurs fotogràfic, una exposició, la visita de l’obra ‘Identitat Fragmentada’ de Montse Altimiras i un itinerari entre la Cortinada i Sornàs fet des de Cal Pal. La majoria d’aquestes activitats estan pensades per la participació a través de les xarxes socials, per tal de seguir les mesures decretades per prevenir la COVID-19.

La Setmana de la Pedra Seca, organitzada per Col·laboraXPaissatge, projecte de cooperació entre ADRINOC i altres entitats, és un esdeveniment per a la promoció i posada en valor d’aquesta tècnica de construcció com a patrimoni i com a ofici, dirigida a promoure i difondre activitats arreu dels territoris de parla catalana per donar a conèixer l’extensa xarxa d’entitats, col·lectius i voluntaris que treballen per al seu manteniment i divulgació. Aquest esdeveniment es realitzarà durant la pròxima la setmana del 23 al 29 de novembre de 2020. Aquesta iniciativa tindrà lloc coincidint amb el 2n aniversari de la inclusió de la tècnica de la pedra seca a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Més concretament, l’esdeveniment se celebrarà a l’àmbit geogràfic d’aquests diversos territoris: Catalunya, el País Valencià, les Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent a l’Aragó, la comarca del Carxe a la Regió de Múrcia, Andorra i l’Alguer, a Sardenya.

Les activitats de La Setmana de la Pedra Seca es podran consultar en una agenda en línia així com en un mapa d’ubicacions a www.collaboraxpaisatge.cat, i particularment, les que es fan a Andorra es podran consultar des d’AGENDA.AD, la web de www.cultura.ad, www.primerapedra.ad, www.calpal.ad. El seguiment de les activitats es podrà fer a través de les xarxes socials d’aquestes entitats (Facebook i Instagram @SetmanadelaPedraSeca, @patrimoniculturalandorra, @primerapedra, @calpal; Twitter @SetmPedraSeca,@calpalandorra,@PedraPrimera), i mitjançant el hashtag #SetmanadelaPedraSeca #patrimoniculturalandorra #primera pedra i #calpal i a la web d’aquests organismes.