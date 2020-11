Descobert un gen crucial per al desenvolupament del sarcoma d’Ewing

El gen RING1B és clau per al desenvolupament del sarcoma d’Ewing, un tumor ossi maligne que es forma en l’os o en el teixit suau i que afecta principalment els adolescents i adults joves. La troballa obre la porta al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

Investigadors de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica, han descobert que el gen RING1B és crític per al desenvolupament del sarcoma d’Ewing, un tipus de càncer poc freqüent que es presenta en els ossos i teixits tous. Aquesta nova vulnerabilitat epigenètica en les cèl·lules canceroses obre la porta al desenvolupament d’estratègies terapèutiques.

El sarcoma d’Ewing és causat per una translocació cromosòmica, on el gen EWSR1 en el cromosoma 22 es fusiona amb el gen FLI1 en el cromosoma 11. La proteïna de fusió resultant, anomenada EWSR1-FLI1, és el principal impulsor de la tumorigènesis gràcies a la maquinària d’activació transcripcional d’EWSR1 i el domini d’unió a l’ADN de FLI1.

La proteïna EWSR1-FLI1 està dirigida a les diferents parts del genoma per RING1B, permetent que aquesta proteïna segresti el programa transcripcional de les cèl·lules, la qual cosa les converteix en cèl·lules canceroses.

Els científics van trobar que RING1B i EWSR1-FLI1 es localitzen en les mateixes regions del genoma, on RING1B és responsable del reclutament d’EWSR1-FLI1. Així, EWSR1-FLI1 no pot activar els seus “gens diana” i transformar una cèl·lula sana a una cancerosa sense RING1B. Els experts van veure que els tumors creixien pitjor quan es reduïa l’expressió de RING1B.

L’estudi ofereix informació sorprenent sobre la maquinària del sarcoma d’Ewing, acostant-lo a descobrir per fi la cèl·lula d’origen d’aquesta mena de càncer rar. A partir d’aquí tot el que cal fer és buscar nivells alts de RING1B.

Prèviament ja s’havien proposat inhibidors epigenètics per a tractar el sarcoma d’Ewing i altres tipus de càncers pediàtrics com el neuroblastoma, el rabdomiosarcoma o el sarcoma sinovial. Futures recerques poden explorar la inhibició farmacològica de RING1B com a teràpia clínica per al seu tractament.

Per agenciasinc.es