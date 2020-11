Andorra i els Països Baixos avancen en la negociació per a un conveni per evitar la doble imposició

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el seu homòleg als Països Baixos, Wopke Hoekstra, en el context de l’entrada d’Andorra al Fons Monetari Internacional, on el Principat fa part del grup liderat per Bèlgica i els Països Baixos, han aprofitta una reunió per avançar en la negociació per assolir un conveni entre ambdós països que permeti eliminar la doble imposició, que va a bon ritme. A la trobada, que s’ha celebrat de manera telemàtica, també hi han participat l’ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Esther Rabasa, així com el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà.

Hoekstra ha destacat que l’entrada d’Andorra a l’FMI és cabdal per augmentar els mecanismes de cooperació multilateral internacional. Els ministres han tractat, a banda, d’altres qüestions associades amb les Finances, en especial les relacionades amb el context de la pandèmia sanitària provocada per la SARS-CoV-2 i l’aproximació d’Andorra tant a la Unió Europea com al Banc Europeu d’Inversions.