La Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell celebra dijous la seva sessió plenària anual

El proper dijous 19 de novembre, a les 12 del migdia, tindrà lloc la sessió plenària anual de la Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell, on hi participaran diferents representants polítics del territori, així com tots els agents tècnics que treballen en l’àmbit de la salut mental a la comarca. En aquesta sessió s’exposarà tot el treball que han realitzat les diferents comissions durant aquest any 2020 i es compartiran iniciatives per millorar l’atenció de les persones amb problemàtica de salut mental del territori.

Amb aquest programa, la Taula vol seguir treballant en xarxa amb tots els agents implicats per fomentar els recursos en salut mental i sensibilitzar a la població per tal de trencar estigmes.

La Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell és un espai on s’agrupen els representants de les diferents entitats i recursos de l’Alt Urgell dedicats a l’àmbit de la salut mental: agents de l’administració pública, de l’administració local, departaments de la generalitat i entitats del tercer sector.

El seu objectiu principal és promocionar l’atenció integral a la salut mental, ser un espai de reflexió i de treball col·laboratiu entre tots els agents implicats. Aquest espai es compon de 3 comissions de treball: Coneixement i Xarxa, per detectar les necessitats del territori en l’àmbit de la salut mental, incrementar el treball en xarxa i millorar la coordinació de tots els agents implicats; Educació i Sensibilització, dedicada a desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental, així com lluitar contra l’estigma; Promoció de Polítiques, que promou la creació de programes i serveis adreçats a la integració comunitària de les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies, i posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la salut mental en l’agenda política del territori.