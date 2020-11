L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu es manté al voltant dels 120 casos actius de coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 120 casos actius de coronavirus, una dada semblant a la dels darrers dies. D’aquesta xifra, 14 positius romanen ingressats a la Fundació Sant Hospital, on les darreres vint-i-quatre hores hi ha hagut tres nous ingressos per Covid-19.

Pel que fa a la resta de casos, 106, estan aïllats als seus respectius domicilis. Avui divendres s’ha notificat el confinament de quatre nous positius. També estan confinats 316 contactes directes no positius (26 de nous).

El risc de rebrot a la Seu es manté, com els dies anteriors, per damunt dels 1.100 punts. Concretament, ara està a 1.172 (+52). També hi ha estabilitat pel que fa a la taxa de reproducció del virus, que és a 1,68 (+0,01). En tot cas, des de l’FSH subratllen que es tracta de nivells encara molt elevats i que per això segueix sent necessari reduir la interacció social i evitar les aglomeracions de gent, a banda de les recomanacions ja conegudes com ara l’ús de la mascareta, el rentat freqüent de mans, la distància entre persones i prioritzar els espais oberts o ben ventilats.

A més a més, des del centre mèdic remarquen novament la importància de seguir de manera estricta l’aïllament a domicili en cas de ser positiu o contacte directe o bé d’estar pendent del resultat d’una prova PCR.

Tendència a la baixa a nivell de Catalunya

Pel que fa a tot l’Alt Urgell, el risc de rebrot és ara a 841(+14) i la Rho7 es manté a 1,40. A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, ambdós indicadors estan respectivament a 702 (+8) i a 1,35 (-0,01). I al conjunt de Catalunya, mantenen la tendència a la baixa i ara estan de mitjana a 556 (-39) i a 0,85 (-0,02). Tot i aquesta evolució positiva a nivell nacional, encara hi ha 2.626 ingressats als hospitals (-61), 27 d’ells als centres de l’Alt Pirineu i Aran. A les UCI, en total, hi ha 585 ingressats.