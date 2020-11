El PS demana una nova campanya de promoció del consum intern pel Pas de la Casa

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha visitat aquest divendres al migdia el nucli del Pas de la Casa acompanyat dels dos consellers que el Partit Socialdemòcrata + Independents té al Comú d’Encamp, David Rios i Enric Riba, i han aprofitat per demanar una nova campanya per promocionar el consum intern al Pas de la Casa i l’impuls de les negociacions diplomàtiques amb França per a la reobertura de la frontera.

“La voluntat del PS és fer costat als comerciants i animar al Govern a fer totes les gestions diplomàtiques que es puguin fer” per reobrir la frontera, ja que “és una necessitat per aquesta població, que és un dels motors econòmics del país”, ha assegurat López.

Per la seva part, Rios ha demanat de realitzar una nova campanya de promoció del consum intern, com es va fer amb motiu de l’esllavissada que va tancar la connexió amb França la primavera de l’any passat, “i fer que la situació que viu el Pas de la Casa no sigui tan dramàtica”.

També, com a conseller del Comú d’Encamp, Enric Riba ha explicat que ha demanat a la corporació, que treballa per realitzar una campanya de comunicació a la regió d’Occitània tan aviat com França aixequi les restriccions de mobilitat, que es faci de manera coordinada amb les altres institucions que tinguin previst promocionar Andorra per no solapar-se i que des del PS+Independents d’Encamp s’ha facilitat un llistat amb el contacte de més de 800 mitjans de comunicació francesos.

Així, “esperem que les decisions i gestions diplomàtiques que es puguin fer aportin bones notícies i que ben aviat aquests carrers estiguin plens de turistes i l’activitat i l’alegria retornin al Pas de la Casa”, ha conclòs Pere López, qui ha assegurat que era “força impressionant” veure els carrers de la vila “tan desolats i tan buits”.