La soledat no volguda

Quan ens fem grans, més que en qualsevol altra edat, ens podem veure afectats per un sentiment de soledat no volguda que pot desembocar en una depressió. No hem de menysvalorar aquest risc que actua de manera invisible i és de difícil detecció. Un 25 % de la població mundial, al llarg de la vida haurem patit un o més episodis de malaltia mental.
El cert és que vivim més anys i com a societat afrontem un fenomen que es tradueix per a un major nombre de persones grans respecte a les persones joves. Viure més anys hauria de ser motiu de goig i, per contra, és causa de preocupació i debat des de diferents àmbits de la societat.
Com apuntava el sociòleg i filòsof, Zygmunt Bauman, els constants i accelerats canvis de la nostra societat, colpeixen les persones grans, com ho fan els estereotips i prejudicis envers el col·lectiu, sobretot en entorns on compten més els índex de consum i productivitat laboral, que les aportacions de persones plenes d’experiència, que la volen explicar i compartir, de la qual hom pot aprendre.
A partir de les successives crisis econòmiques hem vist retallades o deixades de banda les polítiques destinades a les persones grans, sobretot dependents, la qual cosa ha anat en detriment del benestar i tranquil·litat dels que tenim edats avançades.
Tampoc ajuda gaire a millorar la situació el fet de que alguns fills s’abstinguin de transmetre afecte i suport a llurs progenitors, ja grans, a qui van a visitar o els truquen només quan necessiten diners. Sortosament són minoria.
Tot plegat afecta de forma negativa a la salut. En un estudi dut a terme a la Universitat de Chicago, Louise Hawkley posava de relleu que el dolor social de no sentir-se escoltat o integrat dins de la societat provoca efectes nocius, com pot ser el risc de patir alguna de malalties de les considerades greus.
Per un altre costat, amb l’excusa de les crisis, el col·lectiu de les persones grans estem patint una forta pèrdua del poder adquisitiu, a causa de l’estratosfèrica elevació de preus, inflació que no es veu compensada, ni de lluny, pels febles augments de les ja minses pensions de jubilació, cosa està generant una pobresa emergent en el col·lectiu, d’un grau, crec, insospitat.
Algunes persones grans, tot i reunir les condicions per a veure millorada llur pensió de jubilació amb un complement no contributiu, no el sol·liciten als serveis socials perquè consideren que estarien demanant caritat i no un dret.
Allò que he intentat descriure només és un símptoma, o sigui els efectes del model de societat que tenim. Tots junts, societat civil i administració, n’hauríem de corregir les causes. Per a detectar els casos d’aïllament personal, en alguns barris de Barcelona ha estat posada en marxa, fa uns anys, una reeixida iniciativa consistent en mobilitzar, d’un costat, el teixit social, representat per les associacions cíviques i, de l’altre, els centres d’atenció primària, actuant conjuntament de forma preventiva com una “antena de radar”.
El gruix del treball social a realitzar recau, però, en el Centre d’Atenció Primària corresponent. Per a combatre la soledat, donar afecte i acompanyar a les persones grans, té un paper important l’entitat Amics de la Gent Gran de Barcelona, la Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya (FATEC) i el programa municipal d’acolliment d’estudiants a casa de persones grans que vulguin companyia.