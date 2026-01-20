Conèixer Ourense

Situat a la vall mitjana del riu Miño, Ourense és capital de la província homònima i un important nucli comercial i de serveis. Ciutat d’origen romà, d’aquella època encara es conserven dos dels actuals símbols d’Ourense. Es tracta del Pont Vell (Porte Vella) i de les fonts termals d’As Burgas. El pont va ser construït en temps de l’emperador August. De l’estructura original encara es conserva la base i un dels arcs. Les seves dimensions són destacables: 200 metres de longitud i 40 metres d’alt.
Les fonts termals d’As Burgas, es troben en un entorn privilegiat, en el qual es pot gaudir dels efectes medicinals de les mateixes, de les quals surt l’aigua a una temperatura constant de 70 graus. Tot i l’orígen romà de la ciutat, va ser durant l’Edat Mitjana quan va començar el seu desenvolupament.
Ourense conserva un conjunt històric d’aquesta època de gran valor, amb els típics carrers empedrats, esglésies, petites places… Destaca, però la Catedral i, en aquesta, el pòrtic del Paradís, que data del segle XII i en el qual es conserva encara la policromia. Un altre dels edificis religiosos destacables és l’església de Santa Maria, considerada una de les més boniques de Galícia. També cal mencionar l’església de Santa Eufemia, d’estil barroc; la de Santo Domingo, amb uns retaules que val la pena de visitar; i la de la Trinidad, d’estil gòtic. També és interessant el Museu Catedralici, amb façanes d’estil romànic i barroc, a l’interior del qual hi trobem peces de gran valor.
Ourense compta també amb places molt boniques, com les d’A Madalena, Frores, do Ferro, do Trigo… Però, la més important, i també la més gran, és la Praza Maior, en la qual es configura un conjunt arquitectònic de gran bellesa, en el qual sobresurten el consistori i, especialment, l’edifici del Palau Episcopal, en el qual es barregen elements del romànic del gòtic i del barroc. Actualment, el Palau Episcopal acull el Museu Arqueològic Provincial.
Un dels edificis civils més notables és la Casal dels Oca Valladares. Es tracta d’un palau del segle XVI, que és la seu d’una institució cultural anomenada Liceo Recreo. Per a passejar, Ourense disposa de nombroses zones enjardinades i espais naturals, com el parc del Posío, en ple centre urbà; i les ribes dels rius Barbaña i Miño.
Altres dades
Economia
La indústria predominant a Ourense és l’alimentària, tot i que té gran importància la indústria vitivinícola.
Clima
El clima a Ourense és oceànicmediterrani. La temperatura mitjana anual és de 14 graus; mentre que les precipitacions ronden els 772 mm.
Cuina
Les carns d’Ourense són de gran qualitat, especialment la de bou i la de cabrit. Com a tot Galícia, el marisc que es troba a Ourense és excel·lent. De plats típics podem mencionar el ‘cocido’ gallec, l’anguila fregida, els formatges del Cebreiro, el “lacón con grelos”, entre d’altres.
Com arribar-hi
A Ourense no és un lloc que s’hi arribi fàcilment. S’hi pot anar amb autobús, cotxe o tren. Ourense no té aeroport. Els més propers són el de Santiago, Vigo, A Coruña i Porto, a Portugal.
Superfície
75 km2.
