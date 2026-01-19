El Govern presenta la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO sobre el Coprincipat

La Casa de la Vall ha acollit aquest vespre de dilluns l’acte de presentació de la candidatura transnacional, impulsada per Andorra, Espanya i França, a patrimoni mundial de la UNESCO: ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’. Amb aquest acte finalitza un procés de set anys de treball compartit entre els tres estats, que culminarà amb el registre formal a la UNESCO de la candidatura, el pròxim 26 de gener.
“Amb aquesta candidatura Andorra no només aspira a un reconeixement internacional. Aspira a compartir una història que demostra que la cooperació pot ser una eina de govern, que la sobirania pot exercir-se de manera compartida i que la tradició i la modernitat no són conceptes oposats, sinó complementaris. Uns valors que davant les creixents tensions geopolítiques i la fragmentació internacional que vivim són més necessaris que mai”, ha emfatitzat el cap de Govern, Xavier Espot.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha estat l’encarregada d’exposar la candidatura. “El que presentem a la UNESCO són els testimonis materials d’una forma de govern excepcional: el Coprincipat. Un sistema únic al món, sense equivalent contemporani, que ha demostrat una continuïtat pràcticament ininterrompuda des de l’edat mitjana fins als nostres dies, i que s’ha mantingut viu tot aquest temps, no per la força, sinó per la capacitat de negociació, de pacte i de reconeixement mutu entre territoris, institucions i comunitats”, ha destacat Mònica Bonell.
La candidatura transnacional, liderada per Andorra, reuneix 12 monuments d’èpoques diferents, des de l’edat mitjana fins al segle XVI. La candidatura la conformen deu monuments situats a Andorra: Sant Joan de Caselles (Canillo), Sant Romà de les Bons (Encamp), Sant Martí de la Cortinada (Ordino), Sant Climent de Pal (la Massana), Santa Coloma (Andorra la Vella), Sant Serni de Nagol (Sant Julià de Lòria), Sant Miquel d’Engolasters (Escaldes-Engordany), el Jaciment del Roc d’Enclar, la Roureda de la Margineda i la Casa de la Vall. I, la sèrie es completa amb el Castell de Foix, a França, i el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell, a Espanya.
“La inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial comporta una responsabilitat compartida. No només de protecció i gestió dels béns, sinó també de transmissió dels valors que representen. Aquesta candidatura ens ofereix una oportunitat col·lectiva: la d’enfortir la cooperació institucional, de reforçar el sentiment de corresponsabilitat i de projectar internacionalment un model que posa el diàleg al centre”, ha afegit la ministra de Cultura, Joventut i Esports.
“Avui, des de Casa de la Vall, projectem Andorra al món no només com un país amb història, sinó com un Estat que ha sabut convertir la seva singularitat en un valor universal. Confiem que la UNESCO reconegui en aquesta candidatura un exemple excepcional de construcció política i institucional al cor dels Pirineus”, ha clos el cap de Govern.
L’encarregat d’obrir l’acte ha estat el síndic general, Carles Ensenyat, i també hi ha assistit l’ambaixador i delegat permanent d’Espanya a la UNESCO, Miquel Iceta, i l’ambaixador de França a Andorra, Nicolás Eybalin, així com representants de les diferents institucions del Principat. Està previst que la UNESCO dirimeixi si inclou com a patrimoni de la humanitat aquesta candidatura durant el 2027. Avui dia, Andorra té cinc elements patrimonials que ja han estat reconeguts per la UNESCO: la Vall del Madriu-Perafita-Claror, les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, les Festes de l’Os dels Pirineus, la transhumància i l’art de la construcció de la pedra seca, coneixements i tècniques.