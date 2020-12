La síndica alerta dels efectes de la Covid-19 per a la cohesió social

En el discurs que ha ofert al Consell General amb motiu de la sessió tradicional de Sant Tomàs aquest dilluns, Suñé ha alertat dels “efectes evidents” de la crisi sanitària sobre l’economia del país i dels “importants riscos socials” que, ha dit, “no podem deixar de banda”. “El risc més clar és l’augment de la desocupació i, amb ella, les desigualtats socials que operen en contra de la cohesió, pilar sobre el qual se sosté el nostre país”, ha remarcat fent una crida a seguir fent d’Andorra “un projecte compartit” pel conjunt dels ciutadans.

En aquest sentit ha emplaçat el teixit polític, econòmic i social a “repensar” un horitzó de futur “on les veus de cadascú de nosaltres han de trobar el seu espai”. Advoca pel diàleg, pels acords, per escoltar totes les veus que representen la societat andorrana i per posar-se “en el lloc de l’altre”. “Els moments de crisi ens exigeixen amplitud de mires, un sentit d’Estat que no entén de petites batalles partidistes, sinó que requereix de la política més gran i més noble“, ha declarat.

La síndica ha adreçat unes paraules a les víctimes de la pandèmia i a les seves famílies, així com a les persones que estan vivint aquesta crisi amb angoixa i incertesa. Amb tot, ha assegurat que “l’inici de les vacunacions contra la Covid-19 “permet albirar la llum al final del túnel i aspirar a la recuperació d’una relativa normalitat, sobretot en aquells àmbits que han sofert més”.

Suñé s’ha referit també al sector cultural, un dels que més ha patit la crisi sanitària però que al mateix temps s’ha evidenciat com un dels més necessaris buscant noves fórmules per expressar-se. Ha refermat el seu compromís en aquest àmbit per “enfortir la seva presència” l’any 2021.

Ha destacat durant el discurs l’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, i l’objectiu del pressupost 2021, que s’acaba d’aprovar, i que preveu “l’increment de les partides destinades a pal·liar els efectes, tant sanitaris com laborals i socials, de la pandèmia, així com la reducció de la despesa corrent de personal i de béns i serveis” en un moment en què “la contenció és més necessària que mai per tal de poder destinar els recursos allà on fan més falta”.

Finalment, record per a Òscar Ribas Reig, el primer cap de govern de l’època constitucional, un polític que ha qualificat de “fonamental en la història andorrana del segle XX i, sobretot, una persona sempre generosa a l’hora de compartir el seu saber”. “Solidaritat, sentit d’Estat i visió”, són tres dels valors que la síndica ha citat a l’hora de compartir la manera de veure Andorra de Ribas.