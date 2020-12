Detingut després de ruixar amb gasoil l’interior d’un local d’Ordino

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de desembre de 2020). Una d’elles és la d’un home de 46 anys que havia ruixat l’interior d’un local d’Ordino amb gasoil.

La policia va ser requerida el diumenge a les 01:00 hores a un establiment de la parròquia d’Ordino ja que una persona ha ruixat gasoil a l’interior del local. Controlat l’interessat, aquest és atès pels serveis mèdics que el traslladen a l’HNSM per fer-li una valoració mèdica. En ser donat d’alta mèdica, va ser detingut a les 11:15 hores, com autor d’un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva.

També va ser detingut en rebre l’alta mèdica el 14 de desembre un jove de 20 anys, pel qual la nit anterior la policia havia estat requerida en un domicili particular del Pas de la Casa. L’interessat, molt alterat, cridava i va trencar mobiliari del pis. Va ser controlat a la via pública, on va injuriar i amenaçar els agents interventors. A més va exhibir dos ganivets en actitud amenaçadora, segons explica en un comunicat el Cos de l’Ordre. Els policies “fan un ús proporcional de la força per tal de contenir-lo” i finalment va ser atès pels serveis mèdics i traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per fer-li una valoració mèdica. En rebre l’alta va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces i resistència.

El dia 15 de desembre a les 02:40 hores a Canillo es va detenir un home de 25 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, i la llibertat. La Policia va ser requerida en un domicili particular, ja que en el decurs d’una discussió entre companys de pis, el detingut utilitza una pistola d’impulsos elèctrics contra una de les persones que es troben a l’interior i, exhibeix un ganivet de cuina de grans dimensions proferint diverses amenaces.

L’endemà a les 10:30 hores, també per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, es va detenir a Andorra la Vella una dona de 22 anys. Els agents del Cos de l’Ordre van ser requerits en un domicili particular per una agressió de parella.

També el dia 16 es va produir la detenció de tres joves menors, com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual.

El dilluns es va detenir, a les 08:10 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 34 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En data 4 de juny, el Servei d’Immigració va rebre una sol·licitud per la renovació d’una autorització d’immigració de residència i treball. Verificada la documentació aportada, es detecta que el document relatiu al certificat de residència al Principat és inautèntic, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

I el divendres a les 15:00 hores a la frontera del DCNJ, es va detenir una dona i un home, de 42 anys cadascun, com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

Delictes contra el patrimoni

El dia 15 a les 14:15 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 31 anys com a presumpte autor de dos delictes de furt amb força. A finals del mes d’octubre, la Policia va ser requerida pel gerent d’una empresa de transport ubicada a Escaldes-Endordany, ja que algú ha accedit al despatx, fraccionat una porta, i s’ha apoderat d’uns 2.000 € aproximadament de l’interior d’una caixa metàl·lica. Posteriorment, a mitjans d’aquest mes de desembre, el Cos de l’Ordre és novament requerit per la mateixa empresa, ja que han tornat a accedir al despatx, on es força porta, però en aquesta ocasió no s’emporten res. L’enquesta i els indicis recollits porten a la detenció de l’interessat.

Delictes contra la seguretat del trànsit

D’altra banda, aquesta passada setmana s’han produït set detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, presentant tots taxes d’alcoholèmia per sobre de 0,8 g/l. Sis de les detencions es produeixen en el marc de la campanya de control d’alcoholèmia que la Policia està realitzant aquestes setmanes, i una té lloc després de patir un accident amb danys.