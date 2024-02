La Seu tornarà a treure a concurs el quiosc de premsa del Passeig Joan Brudieu

El cap del passeig Joan Brudieu de la Seu, amb el quiosc a la dreta (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell tornarà a treure a licitació a curt termini el quiosc de premsa del passeig Joan Brudieu i hi introduirà alguns canvis en els requisits, amb l’objectiu de fer aquest equipament més viable a nivell econòmic. La mesura s’ha anunciat després que el nou titular de la concessió ha anunciat públicament que aquesta setmana mateix tancarà l’establiment, perquè considera que amb les condicions actuals no li surt a compte.

L’actual adjudicatari, Guillem Campreciós, ha explicat que tenia una concessió per vuit anys, però que tot just un any després d’aconseguir-la ha decidit renunciar-hi perquè, assegura, ha constatat que amb els productes que hi pot vendre -principalment diaris i revistes- no veu viable el negoci. Campreciós també ha especificat que, en comprovar-ho, va demanar a l’Ajuntament poder diversificar l’oferta, però que el consistori li ho ha desestimat perquè aquesta possibilitat no entrava en les bases amb les quals havia guanyat el concurs.

En aquest sentit, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, també ha confirmat que “per desgràcia, la persona que va guanyar el concurs ha vist que el negoci no li aguantava i no guanyava prou diners per a mantenir-lo obert, per la qual cosa ha desistit del contracte”. Davant d’aquest fet, Barrera ha avançat que ara intentaran tornar a treure a licitació aquest servei i intentaran “incloure-hi d’altres activitats que puguin complementar aquesta activitat econòmica” perquè han constatat que actualment no n’hi ha prou amb la venda de diaris i revistes perquè sigui rendible. Esperen així que qui guanyi el nou concurs pugui assumir el quiosc “amb una mica més de garanties” de poder mantenir-lo a nivell econòmic.

Per tot plegat, l’Ajuntament ha explicat a RàdioSeu que introduiran “matisos” a les bases del concurs, per tal que s’hi puguin incorporar alguns productes més als que el quiosc tindrà permís per a vendre al públic. En tot cas, Joan Barrera ha assenyalat que procuraran que siguin productes “compatibles amb l’espai i també amb una competència lleial, i no pas deslleial”, envers els altres negocis que hi ha al Passeig. Barrera, d’altra banda, ha confirmat que el fins ara adjudicatari ja havia demanat darrerament aquests canvis i ha assegurat que “algunes es van concedir, i d’altres no, perquè no estaven a les bases anteriors i, per tant, no s’hi podia accedir perquè hauria comportat un greuge cap a persones que s’haurien pogut presentar i no ho van fer perquè van pensar que no es podia fer-hi aquesta activitat”.

Amb aquests petits canvis a la convocatòria, el consistori espera que el Quiosc del Passeig torni a ser viable de cara al futur. El local és un indret emblemàtic d’aquest vial, amb un disseny singular. Està situat a la part de dalt del Passeig, a prop de les fonts i de la plaça de Catalunya, on comparteix espai amb dos altres quioscos, que funcionen com a bar i com a punt de venda de gelats.





Comunicat de l’actual adjudicatari

L’actual adjudicatari del quiosc ha publicat aquests dies un comunicat en el qual expressa que “a ningú se li escapa que la premsa escrita és un sector que guanya terreny en els mitjans digitals al mateix ritme que el perd en els mitjans impresos convencionals”, i que “davant d’aquesta mala situació econòmica pels quioscos”, el novembre passat es va reunir amb l’alcalde de la Seu que, assegura, li va “expressar la voluntat de l’ajuntament que aquest establiment emblemàtic seguís obert”. Tanmateix, el quiosquer admet que “l’actual equip de govern s’ha trobat amb les mans lligades davant d’una concessió feta per l’anterior equip de govern i pel contracte que se’n va derivar”. Guillem Campreciós també ha dit que l’anterior legislatura ja va demanar reunir-se amb el llavors alcalde, Francesc Viaplana, per a fer-li avinent “la inviabilitat del negoci i intentar buscar solucions plegats”, però afirma que “aquest va defugir la reunió comunicant per escrit que no ho veia necessari”.

Campreciós afirma que “la renuncia a la concessió ha estat meditada durant molt temps i, finalment, va ser presentada el passat 31 de gener, davant de la impossibilitat de dur a terme un negoci rendible”. Tot i això, hi afegeix que creu “fermament que aquest establiment tan estimat pels ciutadans de la Seu podria seguir obert si l’ajuntament entengués i tingués voluntat de permetre-hi activitats complementaries”. En aquest sentit, valora que de la conversa que va tenir amb Joan Barrera en conclou que li “consta que és així”, i per això espera “que vegin aquesta renúncia com una oportunitat per a repensar i reinventar l’espai, que desemboqui en un nou concurs, aquesta vegada amb noves idees que permetin mantenir l’establiment obert i viable econòmicament. Fins i tot s’ha ofert a aconsellar el consistori sobre quina solució se li pot donar i acaba dient que espera “sincerament que el quiosc, sigui qui sigui qui hi estigui al capdavant, tingui la oportunitat d’iniciar una nova etapa engrescadora”.