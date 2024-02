La dieta mediterrània segueix sent la més saludable

Aliments que formen part de la dieta mediterrània (Getty images)

La dieta mediterrània és un patró alimentari saludable basat en els hàbits alimentaris tradicionals de les regions del Mediterrani, com ara Grècia, Itàlia i Espanya, entre d’altres. Aquesta dieta es caracteritza per ser rica en aliments frescos, naturals i poc processats. Aquests són alguns dels seus components principals per a que segueixin sent part d’una bona font de salut… i de gaudi:

Aliments vegetals: La dieta mediterrània emfatitza molt en el consum de fruites, verdures, llegums, fruits secs i cereals integrals. Aquests aliments proporcionen una gran quantitat de fibra, vitamines, minerals i antioxidants.

Oli d’oliva: L’oli d’oliva verge extra és una font clau de greixos saludables en aquesta dieta. S’utilitza com a principal font de greixos en la cuina, tant per a cuinar com per a adobar i condimentar.

Peix i marisc: El consum regular de peix, especialment peix blau com la sardina, la tonyina i el salmó, és una part important d’aquesta alimentació. Així mateix, el marisc també és una font de proteïnes saludable.

Consum moderat de lactis i ous: S’inclouen de forma moderada els productes làctics com el formatge, el iogurt i els ous, com a fonts de proteïnes i nutrients.

Consum limitat de carns vermelles: Les carns vermelles es consumeixen amb moderació, preferint-se opcions de proteïnes més saludables com el pollastre, el conill o el bacallà.

Consum de vi: El consum de vi durant els menjars és considerat part de l’estil de vida saludable. Es pren amb moderació i com a part d’una dieta equilibrada.

Herbes i espècies: Les herbes fresques i les espècies s’utilitzen per a condimentar els plats, afegint sabor sense la necessitat d’utilitzar grans quantitats de sal.

Activitat física regular: A més dels patrons alimentaris, la dieta mediterrània també emfatitza la importància de l’activitat física regular per a mantenir un estil de vida saludable.