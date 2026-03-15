Al BC Andorra “se li apaguen els llums” a Girona (82-75)

Partit discret del BC Andorra a la pista del Bàsquet Girona, on li ha costat Déu i ajuda anotar durant els tres primers quarts, sempre amb uns percentatges de tir per a oblidar. Així, no han pogut imposar-se i ha caigut una nova derrota, aquesta per 82 a 75. El dia no podia anar pitjor per als de Zan Tabak, ja que el Burgos guanyava amb claredat al Baskonia. El partit ha començat amb els gironins dos esglaons més amunt en intensitat i les pèrdues de pilota i les faltes innecessàries es començaven a acumular per als andorrans. Quan tot just feia 7 minuts que havia començat el partit i amb un 14-7 per als de Moncho Fernández, els llums del Pavelló de Fontajau han tingut una primera apagada i el partit s’ha aturat uns 20 minuts. Amb la represa, el final del primer període ha acabat amb el 18-12 a favor dels gironins.
Al segon quart el partit ha seguit amb la mateixa dinàmica, tan sols Kyle Kuric i Yves Pons anotaven des del triple per als andorrans. El Bàsquet Girona amb gran encert de Pep Busquets i Ottis Livingston, també dominaven el joc interior amb Nikola Maric i Sergi Martínez. Marxaven al descans amb 14 punts d’avantatge (41-27).
El tercer període encara la davallada andorrana s’ha fet més pronunciada, els gironins han tingut la màxima avantatge a 3 minuts per a acabar el quart, amb 23 punts de diferència (56-33). Els llums de Fontajau s’han tornat apagar i l’encontre ha estat aturat uns altres 20 minuts. Els del Principat i els llums de Fontajau han anat de la mà durant la matinal d’aquest diumenge. Després de l’apagada ha arribat una mínima reacció andorrana arribant al final del tercer període amb el 60-44.
A l’últim quart els andorrans han seguit apropant-se fins a 5 punts de diferencia (65-60) a falta de 6 minuts, gràcies a un Sir’Jabari Rice que ha reaccionat després d’anar-se al descans sense poder anotar i també un efectiu Stan Okoye. Els gironins han tingut una última embranzida per a acabar emportar-se el partit per 82-75. A falta de 20 segons per a finalitzar l’encontre els llums de Fontajau s’han tornat a apagar parcialment per tercera vegada, però el partit s’ha acabat amb els llums que quedaven operatius.
El proper partit del BC Andorra serà el dissabte, 21 de març, a les 19 hores contra Bilbao Basket.
Anotadors del Girona: Pep Busquets (14), M. Susinskas (4), D. Needham (5), Mark Hughes (4), Guillem Ferrando (6), Pepe Vildoza (3), Ottis Livingston (16), Martynas Geben (11), Sergi Martínez (9), Nikola Maric (10).
Anotadors del BC Andorra: Aaron Best (2), Rafa Luz (2), Aaron Ganal (0), Sir’Jabari Rice (19), Stan Okoye (15), Chumi Ortega (0), Kostas Kostadinov (2), Justin McCoy (5), Kyle Kuric (13), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (11), Artem Pustovyi (6).