L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha demanat a la subdelegació del Govern espanyol a Lleida que es puguin expedir des de la capital de l’Alt Urgell els certificats d’antecedents penals que es requereix a tothom qui vulgui treballar a Andorra. Actualment els qui necessiten fer aquest tràmit s’han de traslladar a la delegació del Ministeri de Justícia a Lleida, on a més a més hi solen trobar llargues cues.

La petició del consistori és que aquest tràmit es pugui fer des dels Jutjats de Primera Instància de la Seu, a la plaça de Jacint Verdaguer, i està pensada principalment pel al col·lectiu de treballadors fronterers d’Andorra, que actualment representa unes 1.600 persones, la gran majoria residents a l’Alt Urgell.

En una entrevista a RàdioSeu, aquest dijous passat, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, va recordar que fer aquest canvi no és competència de l’Ajuntament però que sí que n’han parlat amb el subdelegat de l’Estat a Lleida, José Crespín, en una trobada a l’inici de la legislatura. Fàbrega espera que en una propera reunió amb Crespín ja es plantegi alguna solució. El batlle urgellenc remarca que en aquest cas no es tracta de cap dificultat tècnica o econòmica, sinó tal sols de voluntat política per facilitar aquest tràmit, per la qual cosa espera que es resolgui aviat. En aquest sentit, des del consistori consideren que és una mesura necessària per afavorir l’equilibri territorial, en la línia d’altres que s’han dut a terme per evitar desplaçaments a Lleida o a Barcelona.

La petició de poder fer aquesta gestió a la Seu va sorgir de l’Associació d’Aturats del Pirineu, que encapçala Lluís Mera. El col·lectiu va denunciar el fet que encara calgui anar fins a Lleida per fer aquest tràmit, amb la despesa de temps i de diners que això comporta. També hi afegien que l’única alternativa és demanar-ho per correu, la qual cosa suposa normalment haver d’esperar més d’un mes per rebre la resposta, cosa que dificulta els terminis previstos per a aquells que necessiten acceptar una oferta de feina rebuda des d’Andorra.