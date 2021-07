Espot i Guyot acorden impulsar un conveni marc de col·laboració en l’àmbit de la Salut

Andorra ha acollit aquest divendres la reunió de seguiment que es fa com a preparatòria de la jornada Diàleg Transfronterer entre Andorra i Occitània. El Diàleg Transfronterer té lloc anualment a l’octubre i, uns mesos abans, es fa aquesta reunió prèvia de seguiment.

Així doncs, el cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, han mantingut primer una trobada privada. Posteriorment ambdós mandataris han encapçalat la reunió de treball a tres bandes, que s’ha celebrat en format híbrid amb participants que s’han connectat telemàticament. Concretament, en aquesta reunió hi ha participat membres del Govern d’Andorra –Espot i els ministres Maria Ubach, Víctor Filloy, Silvia Calvó i Joan Martínez Benazet–, de la prefectura d’Occitània i de la Regió d’Occitània. També hi ha estat presents l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, i l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.

Com ha destacat el cap de Govern, Xavier Espot, aquesta doble cita anual evidencia “un model de relació i cooperació exitós i permet reforçar la relació entre Andorra i França”. En aquest sentit, durant la reunió s’ha exposat i comparat la situació sanitària d’Andorra i de la regió francesa per tal de fer-ne el seguiment epidemiològic. Espot ha anunciat que es vol signar un conveni marc: “fins a l’any passat la cooperació sanitària entre ambdós territoris només existia en alguns aspectes sectorials. Ara volem institucionalitzar-ho i donar un marc estructural que doni seguretat jurídica a aquesta col·laboració”.

Étienne Guyot ha apuntat que el marc “podria incloure aspectes més enllà d’emergències i catàstrofes sanitàries, com ara en futures epidèmies o envelliment saludable”. Per al cap de Govern, “es tracta de compartir les millors pràctiques de cada costat”. Cal destacar que Andorra i França ja van assolir fa uns mesos un acord que ha permès que els residents al Principat i als Departaments francesos dels Pirineus Orientals i de l’Arieja estiguin exempts de presentar una prova PCR/TMA a l’entrada a França per a estades menors de 24 hores.

Un altre dels punts tractats ha estat l’acord internacional per a les obres de millora dels accessos rodats al Principat per les carreteres 20 22 i 320 –en especial en els corredors d’allaus: el cap de Govern i el prefecte han confirmat que les obres avancen en el ritme previst i que es preveu la seva finalització pel 2024– i els projectes SAPYRA, subvencionats amb fons POCTEFA.

Paral·lelament, un altre dels punts tractats ha estat la gestió de l’aigua de la conca hidrogràfica de les fonts de l’Arieja, que des del 2015 es fa de manera conjunta entre ambdós territoris mitjançant un acord bilateral. En aquest sentit, s’ha concretat la signatura del conveni entre el Govern i la Marie de Porta relatiu a l’embrancament de la xarxa d’aigües residuals o la neteja, per part d’un equip de submarinisme dels Bombers d’Andorra, del Llac de les Abelletes i de la captació d’aigua potable.

Finalment, els presents en la trobada han acordat que el proper Diàleg Transfronterer, la 5a edició, se celebrarà la segona quinzena d’octubre a Tolosa i de manera presencial, si la situació sanitària ho permet. En aquesta jornada, on participen més de trenta persones, hi ha la reunió al més alt nivell, i posteriorment se celebren petits grups de treball específics. Enguany es repeteixen de la darrera edició els grups que discutiran al tomb d’Economia Verda, Economia Turística, Ensenyament Superior i Cooperació Sanitària, i s’hi afegirà una nova comissió al voltant de la Cooperació cultural.

El prefecte d’Occitània aprofita la seva visita oficial al Principat per mantenir una reunió privada amb la síndica general, Roser Suñé, i també per visitar la Casa de la Vall.