La Seu s’ofereix per a acollir la futura Regió d’Emergències de l’Alt Pirineu i Aran

Visita de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, va visitar aquest divendres l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on va ser rebuda per l’alcalde Joan Barrera, i regidors i regidores del consistori urgellenc. Parlon va signar el Llibre d’Honor de la ciutat i, posteriorment, va abordar diferents qüestions relatives al municipi.

Durant la reunió, Barrera va oferir a la consellera uns terrenys a la zona de l’antic càmping En Valira, de 13.000 metres quadrats, per a acollir l’equipament central de la futura Regió d’Emergències de l’Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, l’alcalde va puntualitzar que l’espai hauria d’encabir també el nou Parc de Bombers de la Seu, que permetria alhora la utilització de l’edifici actual per a dependències dels Mossos d’Esquadra. “Seria un pas que milloraria la seva comoditat”, va afirmar Barrera, tot i que va afegit que “el més important és crear la Regió, independentment de la seva ubicació”.

Núria Parlon es va mostrar molt receptiva amb l’oferiment i va assegurar que la capital de l’Alt Urgell té molts punts per a poder allotjar el servei. “Necessitem una gran quantitat de metres quadrats i ara hem de veure si aquests terrenys són adients”, ha manifestat. Així mateix, va indicar que la idea és començar a treballar-hi el més aviat millor i donar prioritat al desplegament de la Regió d’Emergències “en una zona de muntanya com el Pirineu, en què cal gestionar temes tan rellevants com el canvi climàtic”.





Increment d’efectius policials

La consellera d’Interior va valorar molt positivament “la col·laboració i el treball coordinat” entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de la Seu, i es va referir també a l’estratègia d’incrementar efectius policials per a garantir una millor resposta als requeriments de seguretat del territori. “No podem descuidar les necessitats concretes que té l’Alt Pirineu i Aran, on pocs ajuntaments disposen de Policia Local o vigilants municipals”, va especificar. I va remarcar: “Hem de ser especialment sensibles a les carències que hi ha, tot i que el nivell de delinqüència és més baix que a d’altres zones de Catalunya”.