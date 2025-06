El Raonador del Ciutadà reforça la projecció internacional de la institució en la defensa dels drets humans

Raquel Caballero de Guevara i Xavier Cañada (Raonador del Ciutadà)

La nova presidenta de la Federació Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), la Procuradora per a la Defensa dels Drets Humans de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, ha visitat oficialment la institució del Raonador del Ciutadà, a Andorra, en un dels seus primers actes institucionals després del seu recent nomenament.

La trobada ha servit per a enfortir els vincles entre ambdues institucions i impulsar l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques en l’àmbit dels drets humans. La trobada ha servit també per a tractar temes d’organització interna de la FIO. Xavier Cañada, Raonador del Ciutadà al Principat, exerceix actualment el càrrec de coordinador per Europa de la ‘Red de migrantes y trata de personas’ dins de la FIO.

Segons, Xavier Cañada ”la visita de la presidenta Caballero de Guevara a Andorra, en un dels seus primers actes, referma el compromís de la Institució del Raonador del Ciutadà amb la cooperació internacional i reconeix la contribució activa de la Institució dins la xarxa iberoamericana de defensories”.





Participació en un acte de la Comissió de Venècia I la Federació Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) des d’Andorra

En paral·lel a aquesta visita, el Raonador del Ciutadà ha participat en una trobada internacional de gran rellevància amb la intervenció, com a panelista, en un webinar internacional coorganitzat amb la Comissió de Venècia del Consell d’Europa i la FIO. L’objectiu de la trobada virtual ha estat reflexionar sobre la necessitat de l’enfortiment de les oficines dels defensors del poble a Iberoamèrica sota els paràmetres dels principis de Venècia.

L’acte, que s’ha celebrat virtualment des d’Andorra, va reunir més de 100 professionals d’arreu de Iberoamèrica i va posar en relleu de la institució andorrana en aquest àmbit.

Amb aquestes iniciatives, la institució del Raonador del Ciutadà reforça el compromís internacional en la defensa dels drets humans.