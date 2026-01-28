La Seu renova i millora els sistemes de megafonia de la Pista Polivalent i del Palau d’Esports

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha completat les tasques de millora i renovació dels sistemes de sonorització de dues de les principals instal·lacions esportives del municipi: la Pista Polivalent de la Zona Esportiva Municipal i el Palau d’Esports. Aquesta actuació té com a objectiu optimitzar l’experiència tant d’esportistes com d’espectadors en la celebració d’esdeveniments i competicions.
Millora de les instal·lacions
Les intervencions s’han adaptat a les necessitats específiques de cada equipament:
· Pista Polivalent de la Zona Esportiva: S’ha equipat la instal·lació amb un sistema de megafonia complet, ja que fins ara no en disposava. S’hi han instal·lat dos altaveus autoamplificats, una taula de so i un sistema de microfonia sense fils, permetent així la realització d’actes amb una cobertura acústica adequada.
· Palau d’Esports: S’ha dut a terme una renovació integral de l’equip original, que ha estat substituït per un sistema més modern i eficaç. L’actuació ha inclòs la instal·lació de sis altaveus autoamplificats de gran potència, una nova taula de so i microfonia sense fils de darrera generació.
Inversió i execució
La inversió total de les millores ascendeix 13.497,60 € (IVA a part), desglossats de la següent manera:
· Pista Polivalent: 4.821,70€ + IVA
· Palau d’Esports: 8.675,90€ + IVA
L’empresa que ha realitzat el subministrament i la instal·lació és IN-VEST 4 MUSIC SERVICES SPAIN, SL.