La Seu renova i millora els sistemes de megafonia de la Pista Polivalent i del Palau d’Esports

By:
On:
In: Pirineu
Alguns dels altaveus instal·lats (Aj. la Seu)
Alguns dels altaveus instal·lats (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha completat les tasques de millora i renovació dels sistemes de sonorització de dues de les principals instal·lacions esportives del municipi: la Pista Polivalent de la Zona Esportiva Municipal i el Palau d’Esports. Aquesta actuació té com a objectiu optimitzar l’experiència tant d’esportistes com d’espectadors en la celebració d’esdeveniments i competicions.

Millora de les instal·lacions

Les intervencions s’han adaptat a les necessitats específiques de cada equipament:

·         Pista Polivalent de la Zona Esportiva: S’ha equipat la instal·lació amb un sistema de megafonia complet, ja que fins ara no en disposava. S’hi han instal·lat dos altaveus autoamplificats, una taula de so i un sistema de microfonia sense fils, permetent així la realització d’actes amb una cobertura acústica adequada.

·         Palau d’Esports: S’ha dut a terme una renovació integral de l’equip original, que ha estat substituït per un sistema més modern i eficaç. L’actuació ha inclòs la instal·lació de sis altaveus autoamplificats de gran potència, una nova taula de so i microfonia sense fils de darrera generació.



Inversió i execució

La inversió total de les millores ascendeix 13.497,60 € (IVA a part), desglossats de la següent manera:

·         Pista Polivalent: 4.821,70€ + IVA

·         Palau d’Esports: 8.675,90€ + IVA

L’empresa que ha realitzat el subministrament i la instal·lació és IN-VEST 4 MUSIC SERVICES SPAIN, SL.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]